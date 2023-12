A "Poesia Completa" de Roberto Bolaño está entre nós. E a reunião dos "Amigos do Gaspar"

Bombas de gasolina pequenos pinhais

São versos de O Ar — Parte II, um dos muitos poemas reunidos em Roberto Bolaño – Poesia Completa. Em 424 páginas está a poesia do escritor chileno, mais conhecido pelos romances Os Detectives Selvagens e 2666.

Havia em Roberto Bolaño, que morreu em 2003, uma "trágica incontinência poética", "uma inevitabilidade", que funcionaram "como uma quase oficina ou formação para o romance", escreve Isabel Lucas. "Cultivou a rebeldia e a ironia, e dirigiu ainda uma rebeldia zombeteira em relação à suposta seriedade ou gravidade que muitos escritores, sobretudo poetas, reclamavam para si mesmos."

"A literatura, a escrita, era a religião de Bolaño. Ele, que era um antitudo, só era feliz a escrever", disse o escritor Manuel Vilas ao Ípsilon. O tradutor de Poesia Reunida, Carlos Vaz Marques, acrescentou: "Escrevia sobre qualquer coisa e parece que estava sempre em qualquer lado. Parece a autobiografia de um grafomaníaco."

Esquecidas durante 60 anos, foram recuperadas para uma exposição e são agora livro, 1964: Olhos da Tempestade. Mostram a Beatlemania pela câmara Pentax 35mm de Paul McCartney. São imagens de um novo mundo a explodir. Mário Lopes conta tudo.

Trinta anos depois de O Sol do Marmeleiro, Víctor Erice regressa às longas-metragens e à ficção. Fechar os Olhos é um filme de "resistência", que "não se faz na Netflix", declarou o realizador a Luís Miguel Oliveira.

Gaspar, Marta, Guarda Serôdio, Manjerico, Farturas, Romão. Talvez estes nomes lhe digam alguma coisa (talvez muita, porque é vasto o vale das memórias). Os Amigos do Gaspar "reuniram-se" para Os Amigos do Gaspar: Uma Reunião na Cidade​, filme musical de Duarte Coimbra que será exibido neste fim-de-semana em quatro sessões (esgotadas) no Batalha, no Porto – duas delas, as de sábado, terão Sérgio Godinho, autor das canções da série da RTP, a cantar em palco. Marco Vaza falou com Godinho e outras pessoas ligadas à série original, e com Duarte Coimbra.

