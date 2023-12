Fim-de-semana na TV: Encantado’s por Orlando e Uma Miúda com Potencial

CINEMA

Missão Impossível

Fox, sábado, 16h52

Tom Cruise é o protagonista da reactivação cinematográfica da série que se estreou nos anos 1960 e continuou a fazer sucesso nas seguintes. Realizado por Brian De Palma, o filme é o primeiro de toda uma saga, com honras de maratona no Fox Movies, neste fim-de-semana. O segundo capítulo passa às 18h59; o terceiro, às 21h20; Operação Fantasma, às 23h53. A acção continua no domingo, às 21h20, com Nação Secreta, seguida de Fall Out, às 00h.

A Protegida

Fox Movies, sábado, 21h15

Thriller de acção dirigido por Martin Campbell e escrito por Richard Wenk. Anna (Maggie Q) foi resgatada em criança pelo lendário assassino Moody (Samuel L. Jackson) e treinada para seguir as suas pisadas. Quando Moody é brutalmente morto, Anna lança-se numa vingança sangrenta contra Rembrandt (Michael Keaton), um psicopata obcecado por ela.

Felizes Juntos

TVCine Edition, sábado, 22h

Wong Kar-wai recebeu em Cannes o prémio de melhor realizador graças a este retrato de um amor impossível. Lai Yiu-Fai (Tony Leung Chiu Wai) e Ho Po-Wing (Leslie Cheung) decidem ir viver para a Argentina. Tudo corre bem até discutirem e se separarem. Yiu-Fai emprega-se num bar onde se dança o tango e tenta juntar dinheiro para regressar a Hong Kong, enquanto Po-Wing continua a viagem, envolve-se com outros homens e trabalha como gigolô para sobreviver.

A Vida de Brad

AXN Movies, sábado, 22h46

Brad Sloan reflecte sobre o passado e apercebe-se de que, ao contrário de antigos colegas que se tornaram bem-sucedidos, leva uma vida mediana e pouco promissora. Frustrado e temendo que o filho siga os seus passos de “falhado”, vê-se a reavaliar os caminhos que o levaram até ali. Mike White, o criador da série White Lotus, escreve e realiza este filme com Ben Stiller, Austin Abrams, Jenna Fischer e Michael Sheen nos papéis principais.

Todos os Sonhos do Mundo

RTP2, sábado, 1h05

Inspirado na experiência pessoal da realizadora, Laurence Ferreira Barbosa, o filme centra-se numa rapariga de 18 anos que procura o seu lugar, algures entre a herança cultural dos pais portugueses e a França onde nasceu e cresceu.

West Wide Story - Amor Sem Barreiras

AXN Movies, domingo, 14h

A tragédia de Romeu e Julieta aplicada ao confronto de gangues juvenis nas ruas de Manhattan. Musicado por Leonard Bernstein e realizado por Jerome Robbins e Robert Wise, o filme conquistou dez Óscares e é um dos títulos mais emblemáticos dos anos 1960. Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno e Russ Tamblyn assumem os papéis principais.

Corsage - Espírito Inquieto

TVCine Top, domingo, 21h30

Áustria, Dezembro de 1877. Elisabeth Amalie Eugenie von Bayern, também conhecida por Sissi, está prestes a fazer 40 anos. Esposa do imperador Francisco José I e imperatriz consorte da Áustria, nunca teve grande oportunidade de dizer o que sentia ou pensava. A sua função sempre foi manter-se bela e encantadora. Mas agora, cheia de vontade de conhecer o mundo e de se expressar, decide rebelar-se contra as convenções e afirmar-se. Vicky Krieps protagoniza este filme biográfico, escrito e realizado por Marie Kreutzer.

21 Gramas

RTP Memória, domingo, 22h34

O peso da alma é a ideia explorada no filme de Alejandro González Iñarritú. Paul Rivers (Sean Penn) é um matemático que ama perdidamente a mulher. Christina (Naomi Watts) é uma dona de casa que vive feliz com o marido e as filhas. E Jack Jordan (Benicio Del Toro) é um ex-presidiário que encontrou na fé a força para fundar uma família. Um acidente junta os três e muda radicalmente as suas vidas.

Uma Miúda com Potencial

Fox Movies, domingo, 23h13

Na adolescência, Cassie parecia ter o mundo aos pés. Nada fazia prever que, aos 30 anos, ainda vivesse em casa dos pais, servisse às mesas numa cafetaria e tivesse desistido dos sonhos. Agora, entrega-se a um estranho prazer: à noite, vai a um bar, finge-se embriagada e deixa que um homem se aproxime.

Num papel premiado com o Óscar, Carey Mulligan protagoniza esta comédia negra escrita e dirigida por Emerald Fennell, na sua primeira vez atrás das câmaras. Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Adam Brody, Laverne Cox e Connie Britton também entram no elenco.

SÉRIE

Encantado’s

Globo, domingo, 22h

Comédia brasileira em que dois irmãos disputam o negócio familiar herdado do pai: de dia, um supermercado; à noite, uma escola de samba. Criada por Renata Andrade e Thais Pontes, a série conta com Vilma Melo e Luis Miranda nos papéis principais.

Foto Encantado’s DR

DOCUMENTÁRIOS

Vida Selvagem

SIC, sábado, 12h05

O programa parte em direcção a Melgaço - Biodiversidade e Valores Naturais. Realizado por Miguel Arieira e produzido para o município pela associação Ao Norte, mostra a biodiversidade do concelho mais setentrional do país, com a missão de sensibilizar para a sua conservação.

Reino dos Ursos Polares

Nat Geo Wild, sábado, 17h

Estreia. Integrado no especial Inverno Selvagem, este documentário viaja até ao Árctico, mais exactamente à Baía de Hudson (Canadá), para conhecer uma mãe e duas crias de urso polar, para as quais as alterações climáticas se traduzem em desafios diários de sobrevivência. A viagem é guiada por Dennis Compayre, que há décadas se dedica a estudar, divulgar e proteger estes animais.

When We Speak - O Impacto da Nossa Voz

TVCine Edition, domingo, 12h

Documentário de Tas Brooker sobre mulheres que arriscaram denunciar o assédio que sofreram em contextos como Hollywood, a Oxfam ou os serviços secretos britânicos. Filmado ao longo de dois anos, foca-se tanto nas suas histórias como nas repercussões desses escândalos nas suas vidas.

ÓPERA

Orlando

RTP2, sábado, 22h04

Na primeira ópera encomendada a uma mulher pela Ópera Estatal de Viena, a compositora austríaca Olga Neuwirth inspirou-se na personagem do romance de Virginia Woolf para explorar questões de identidade de género e a noção de tempo.

O libreto, co-escrito por Neuwirth e Catherine Filloux, situa a acção entre 1928, ano da publicação do livro, e 2019, ano da estreia da ópera, encapsulando episódios históricos como a II Guerra Mundial, a revolução sexual ou o populismo de Trump, por territórios politicamente engajados. A direcção artística é de Polly Graham. A meio-soprano norte-americana Kate Lindsey ocupa o papel principal. Os figurinos têm a assinatura da designer japonesa Rei Kawakubo.

Foto Orlando Wiener Staatsoper/Michael Pöhn

MÚSICA

Ludovico Einaudi ao vivo em Waldbuhne

RTP2, domingo, 23h06

Registo da passagem do pianista e compositor italiano pelo anfiteatro ao ar livre de Waldbühne (Berlim), em Junho de 2017. Na altura, Einaudi tinha em mãos álbum Elements (2015), mas não deixou de visitar outras canções do seu extenso repertório.

DESPORTO

Atletismo: Campeonatos da Europa de Corta-Mato

RTP2, domingo, 12h30

Ligação directa a Bruxelas para seguir a 29.ª edição da competição de corta-mato. Na capital belga estão reunidos os melhores atletas europeus da modalidade, incluindo 19 portugueses.

INFANTIL

Transformers: Rescue Bots

Panda Kids, sábado, 22h30

Começa a segunda temporada da série animada em que uma equipa de jovens robôs mutantes se alista em serviços terráqueos de emergência e resgate. O objectivo da missão, atribuída pelo próprio Optimus Prime, líder dos autobots, é que contactem directamente com os humanos e, em conjunto com eles, aprendam o verdadeiro significado de ser um herói. Há novos episódios ao sábado e ao domingo.

À Procura de Nemo (VP)

Disney Channel, domingo, 11h

Oscarizado em 2004, o filme de Andrew Stanton e Lee Unkrich mergulha na história de um jovem peixe-palhaço que é capturado por mergulhadores. O seu pai superprotector, juntamente com uma amiga optimista (mas muito, muito esquecida), vai percorrer o oceano para resgatar o filho, numa aventura com espaço para tubarões vegetarianos, tartarugas surfistas e gaivotas esfomeadas.