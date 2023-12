Ainda as gémeas

Eu, se fosse pai das gémeas, movia o céu e a terra. E foi o que fez. E o céu chamava-se Rebelo de Sousa. Nuno, Marcelo ou Baltazar, mas sobretudo Rebelo de Sousa. Uma dinastia sempre na crista da onda, qualquer que seja a república. Mas até aqui tudo bem, afinal temos por cá mais “fidalgos” destes. Um dia, perorava Rebelo de Sousa, o Marcelo, acerca da igualdade de oportunidades republicana, quando teve a honestidade de reconhecer que estaria um passo à frente da maioria por ser quem era. Gostei. E estou disponível para acreditar em tudo o que justificou até agora. A sua “culpa” foi não ter contado com aquele passo que reconheceu estar à frente dos outros, reforçado por ser o Presidente da República vigente. E isso explica a obtenção relâmpago da necessária cidadania, entre outras facilidades, nomeadamente quatro milhões dos contribuintes. Mas, se não lhe pesa a consciência, tem pelo menos a obrigação de velar para que a culpa não morra solteira. Este assunto tem de ficar esclarecido. Eu e o resto dos portugueses ficamos na expectativa.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Obviamente demita-se

Este escândalo que envergonha o Estado português enquanto gestor da saúde pública vem demonstrar que quase todos os políticos têm telhados de vidro e que os erros graves que lesam o património de todos nós acabam por ser praticados ou favorecidos por terceiros.

O Presidente, que não hesitou em convocar eleições em vez de tentar encontrar uma outra saída para a demissão voluntária e correcta do primeiro-ministro, lembrou-se finalmente das duas gémeas afirmando mesmo que o assunto terá sido encaminhado para o Governo, que, por sua vez, o remeteu para os serviços competentes. E os médicos não tinham razão na recusa ao pedido formulado?

Como é isto possível? Quem mentiu ou esteve esquecido durante tanto tempo? Por favor, não façam dos portugueses parvos e digam a verdade, mas toda ela e não em capítulos de telenovela. E quanto a Marcelo, obviamente peça a demissão do seu cargo.

Manuel Alves, Lisboa

As perspectivas da cunha

Andou mal o Presidente da República neste processo das gémeas luso-brasileiras. Para lá dos detalhes que ainda não sabemos, nomeadamente qual o nível de pressão que ele e/ou a sua equipa colocaram na comunicação da solicitação ao Governo, ele esteve especialmente mal com a sua “amnésia” inicial.

Face ao pedido, o Governo tinha duas opções: ignorar/recusar ou dar seguimento favorável. Se ignorou, significa que todo o processo teve uma evolução normal, como para qualquer cidadão lambda deste país. Não parece, de todo, ter sido o caso. Se resolveu atender ao pedido, recordando o paralelo com a solicitação para a TAP antecipar um voo, com o simples objectivo de agradar ao Presidente, aí há outra perspectiva para a cunha, que é a de quem a aceitou. A ter havido favorecimento efectivo, não foi a presidência quem deu as ordens ao hospital.

Em todos os contextos e escalas, se restringirmos o direito a condenar a quem nunca deu uma “palavrinha” a alguém para desbloquear e avançar rapidamente com algo na Administração Pública, ficam poucos para atirar a primeira pedra.

Estes poderes e privilégios não devem existir no país onde queremos viver e o Presidente e o Governo têm responsabilidades acrescidas. A relação entre dois órgãos de poder, especialmente a este nível, não pode incluir destas transacções. Por muito “tradicional” que seja este “desporto nacional”, pelo princípio e pela escala, o caso precisa de ser esclarecido de A a Z.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

A crise do regime aprofunda-se

Citando o editorial do PÚBLICO de ontem, acerca da actual campanha de “tiro ao Presidente da República”: “Quem ama a democracia tem de estar preocupado e deve estar preparado para defender o mal menor. (…) Não porque se queira evitar que os políticos paguem devidamente pelos seus erros, mas porque os homens que erram são infinitamente melhores do que aqueles que se apresentam como infalíveis.” Inteiramente de acordo. Mas, dito isto, pergunto: será que a comunicação social, em vez de, tal como fez com o primeiro-ministro e agora repete com o Presidente da República, ajudar a “narrativa” de os apresentar como autores, aliás sem julgamento, do “crime” de tentarem facilitar, ou simplesmente ajudar, quem precisa de concretizar um investimento ou de curar uma doença, não deve também participar nesta tarefa de defesa da democracia contra “aqueles que se apresentam como infalíveis”? Ou será que os media se sentem à vontade para alimentar (volto a citar) o “deleite para os infalíveis das respostas simples para problemas complicados, que esfregam as mãos, pensando que já nada têm de fazer porque está instalado o ambiente em que as suas ideias costumam medrar”? E, já agora, deixemo-nos de eufemismos e falemos no Chega, pois é esse partido que, evidentemente, está em causa.

Jorge Santos, Lisboa