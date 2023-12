O Principezinho, um Reino do Natal, legos e outras pedras preciosas para a família

No mapa dos próximos dias estão também um Palácio Encantado, teatros, musicais e momentos com ciência.

ESPECTÁCULO

The Little Prince – O Principezinho

7 a 17 de Dezembro

Depois de Nova Iorque, Sydney e Paris, chega a Portugal a produção da Broadway Entertainment Group apostada em dar “uma nova dimensão” ao clássico escrito em 1943 por Antoine de Saint-Exupéry.

Nesta versão para miúdos e graúdos (maiores de seis anos), entram em cena acrobacias aéreas, dança contemporânea, novo circo, música e video mapping para contar, de forma imersiva, a história que tantas vidas e gerações tem tocado desde a sua publicação, há precisamente 80 anos.

Tudo começa com um piloto que aterra de emergência no deserto e encontra um menino de cabelos de ouro que diz ser o príncipe de um planeta distante, território que partilha apenas com uma rosa. Narrado em inglês e legendado em português, é apresentado no Teatro Tivoli BBVA (Lisboa) em sessões de terça a sexta, às 21h; sábado, às 16h e 21h; e domingo, às 16h. Os bilhetes custam entre 20€ e 45€.

PASSEIOS

Reino do Natal de Sintra

1 a 30 de Dezembro

Em Sintra, o Reino do Natal volta a espalhar a sua magia entre o Parque da Liberdade e o Terreiro Rainha D. Amélia.

Neste território mágico habitam duendes, bonecos de neve, árvores decoradas, animais da floresta e figuras do circo. Mas também se pode entrar na icónica Casa do Pai Natal, apreciar um Mercadinho de Natal com peças de artesanato e doçaria, assistir a espectáculos e participar em ateliês, actividades desportivas e restantes diversões.

Aberto das 11h às 19h, o Reino do Natal tem entrada gratuita, sendo bem-vindos os donativos de bens alimentares não perecíveis e de mantas, para apoiar associações locais de solidariedade social.

Foto Reino do Natal de Sintra DR

FESTAS

Natal no Palácio Encantado

8 a 10 de Dezembro

Em Oeiras, o Palácio Marquês de Pombal dá o cenário à festa de três dias organizada pela autarquia para espalhar o espírito natalício e fazer as delícias dos mais novos.

De portas abertas das dez da manhã às dez da noite (domingo, até às 21h), e com O Brinquedo como tema, alinha cinema no salão nobre, contos na capela, oficinas de culinária no lagar e espectáculos de música, teatro, dança e magia junto à Cascata dos Poetas. Isto sem esquecer outros encantos, como a pista de gelo, o comboio, os insufláveis, as pinturas faciais, os jogos, a venda de Natal, o salão de chá e uma zona de gastronomia. A entrada é livre.

TEATRO

Que Grande Estrondo

8 a 10 de Dezembro

Um pato e um dinossauro andam tão apressados que chocam um com o outro. O momento vai mudar a forma como vêem o mundo e serve de ponto de partida à criação teatral de João Fazenda, que propõe uma reflexão sobre a perspectiva da realidade a partir do lugar do outro.

Para ver no Centro Cultural da Malaposta (Olival Basto), sexta e domingo, às 11h; e sábado, às 16h. A entrada custa 6€ (criança) e 8€ (adulto).

Capuchinho

10 de Dezembro

Pelo Teatro Plage, uma peça de teatro-dança para bebés inspirada no conto clássico do Capuchinho Vermelho e nos “inesperados contrastes” que habitam esta história encantada.

Domingo, às 16h, no Convento São Francisco de Coimbra, com bilhetes a 4€ (bilhete família por 10€).

Foto Capuchinho DR

MUSICAL

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá

12 a 17 de Dezembro

A fábula intemporal de Jorge Amado serve de base à nova criação da companhia A Turma.

Numa versão encenada por António Afonso Parra, sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto (Porto) um musical apontado ao público juvenil que fala da inesperada história de amor entre um gato de má fama e uma gentil andorinha. A intolerância, o preconceito e o direito à diferença são alguns dos temas em foco.

Terça, quarta e domingo, às 11h; quinta e sexta, às 15h; e sábado, às 19h. Os bilhetes custam 10€.

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá Francisco Lobo O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá Francisco Lobo O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá Francisco Lobo Fotogaleria O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá Francisco Lobo

Panda e os Caricas - O Musical no Mar

8 a 30 de Dezembro

Mais um ano, mais uma voltinha com a trupe do Bairro do Panda. Desta vez, e depois das aventuras na ilha e no espaço, o Panda e os Caricas mergulham nos mares e encontram ouriços, lulas, caranguejos, estrelas do mar e um rapazinho azul que lhes guia a viagem.

A digressão arranca no Pavilhão Multiusos de Viseu, dia 8 de Dezembro, às 11h e às 15h. Loulé (dia 10, no Pavilhão Municipal), Lisboa (a 16 e 17, na arena Sagres Campo Pequeno), Porto (23, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota) e Guimarães (dia 30, no Multiusos) são as paragens que se seguem no mapa. Os bilhetes variam entre 20€ e 40€; crianças até aos dois anos não pagam.

EXPOSIÇÃO

Viana BRInCKa

8 a 10 de Dezembro

Com uma área de 1500 metros quadrados e mais de cinco milhões de peças, a exposição leva a marca LEGO® Fan Event ao Centro Cultural de Viana do Castelo. Os famosos tijolos coloridos dão forma a dioramas e construções variadas, inspiradas no tema desta edição, que aborda a sustentabilidade e as alterações climáticas.

Caminhos-de-ferro, carros, cidades, conjuntos Star Wars, o habitual mosaico gigante e uma demonstração “hipnotizante” do Great Ball Contraption são algumas das atracções no programa.

As portas estão abertas todos os dias, a partir das 10h e até às 21h (sexta e sábado) e 19h (domingo). A entrada custa 4€ (2€ dos quatro aos dez anos; grátis para menores de três).

FEIRAS

Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis

7 a 10 de Dezembro

Com 36 edições cravadas na arte de apreciar minerais, pedras preciosas e fósseis, a feira reúne coleccionadores e comerciantes portugueses e estrangeiros no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa.

Com a temática Os Minerais e a Transição Energética a dar o tom ao programa, e a par dos expositores, há artigos de ourivesaria, material didáctico, visitas, conferências, oficinas e actividades de divulgação cultural e científica.

Quinta (das 15h às 20h), sexta e sábado (das 10h às 20h), e domingo (das 10h às 18h), com entrada livre.

ACTIVIDADES

Natal com Ciência

8 a 30 de Dezembro

Cozinhar broinhas de mel “cheias de química alimentar”, construir e programar um robô-trenó para ajudar o Pai Natal e fazer sabonetes-presente são as actividades propostas pela Fábrica - Centro Ciência Viva de Aveiro nos fins-de-semana de Dezembro.

A participação está sujeita a inscrição prévia (234 427 053) e tem um custo associado de 3,50€ por actividade (5,50€ o programa completo) – pela mesma ordem, 4,50€ e 7€ por adulto.