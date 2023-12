Audições para Mãe Natal

Oiça a nossa Birra de hoje e descubra quais são as habilitações necessárias para o cargo, e as armadilhas que deve evitar na entrevista de emprego.

Já muita gente disse que o ofício de mãe é o mais exigente de todos, sem hora de entrada ou saída, fins-de-semana ou folgas, e com um ordenado que escandalizaria qualquer sindicato, mas o posto de Mãe Natal, é ainda mais difícil. Oiça a nossa Birra de hoje e descubra quais são as habilitações necessárias para o cargo, e as armadilhas que deve evitar na entrevista de emprego. Boa sorte.

