Marcelo não esclareceu todas as dúvidas no caso das gémeas. Que crimes podem estar aqui em causa?

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiantou que enviou para a Procuradoria-Geral da República as informações internas (incluindo emails) relacionadas com o caso das gémeas, negando ter tido qualquer influência na decisão quanto ao tratamento para a atrofia muscular espinal, de quatro milhões de euros, administrado às luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria. O caso motivou a abertura de um inquérito do Ministério Público contra desconhecidos, sendo que a intervenção da Presidência da República decorreu num período de dez dias, entre 21 e 31 de Outubro de 2019, segundo Marcelo, que confirmou ter recebido um email em que o seu filho dizia que um grupo de amigos da família das gémeas se tinha reunido e estava a tentar que elas fossem tratadas em Portugal.

