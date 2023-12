Sociedade civil, sistema político, aparelho de Estado e democracia

É fundamental abdicar do nepotismo, da desvalorização e da instrumentalização partidária do aparelho de Estado; é urgente apostar na requalificação e na revalorização desse mesmo aparelho de Estado.

Vivemos hoje uma situação de crise política, de crise da relação entre um segmento do aparelho de Estado (parte do Ministério Público) e o sistema político, de potencial crise do nosso regime democrático. Procuro, neste texto, chamar a atenção para um dos vectores explicativos das referidas crises. Refiro-me às características e funções do aparelho de Estado, conjunto de entidades de estrutura mais ou menos hierárquica e de escala nacional, regional ou local. Observo, ainda, o modo como o sistema político e a sociedade civil encaram e se relacionam com o aparelho de Estado.

Invocando Hannah Arendt e Jürgen Habermas, defendo que a consolidação de um regime democrático depende, também, da reprodução crítica de um aparelho de Estado com determinadas características, capaz de desempenhar certas funções de forma qualificada e deontologicamente regulada. Os continuados desinteresse pelo aparelho de Estado e desarticulação parcial da sua autonomia e prestígio facilitaram, na minha perspectiva, a ocorrência de muitas das más práticas que, nas últimas décadas, têm minado a legitimidade da nossa democracia. Acarretam, ainda, a perda de oportunidades de desenvolvimento e de afirmação internacional do nosso país.

Composto por profissionais tão qualificados e motivados quanto possível, um tal aparelho de Estado deve seleccionar, assegurar condições de evolução profissional e avaliar os indivíduos que o integram a partir de critérios de mérito e pluralismo, combatendo, assim, tentações de nepotismo. Deve o mesmo aparelho de Estado funcionar com ampla autonomia, obrigado ao respeito pela legislação em vigor e por códigos deontológicos. Será fiscalizado por eleitos para o desempenho de funções políticas (mecanismo de democracia representativa), por conselhos consultivos derivados da sociedade civil (mecanismo de democracia participativa) e por iniciativas de cidadãos junto de órgãos parlamentares ou dos tribunais (mecanismo de democracia directa).

Os continuados desinteresse pelo aparelho de Estado e desarticulação parcial da sua autonomia e prestígio facilitaram a ocorrência de muitas das más práticas que, nas últimas décadas, têm minado a legitimidade da nossa democracia

O aparelho de Estado em causa é inequivocamente liderado por directores-gerais — ou equivalentes — prestigiados e respeitados; nomeados (ou eleitos) tendo apenas em conta as suas competências técnicas e de governança. Sistematicamente, os mesmos directores-gerais — ou equivalentes — devem estar associados aos processos de concepção e avaliação das políticas públicas; são responsáveis pela gestão dos organismos do aparelho de Estado e pelos contactos dos mesmos, quer com as sociedades civis e com a comunicação social, quer com outros aparelhos de Estado e com aparelhos de organizações internacionais.

Quanto às funções do referido aparelho de Estado, começam por estar associadas tanto à prestação não discriminatória de serviços de qualidade à população e às organizações da sociedade civil como ao garantir de condições de trabalho tão justas e operatórias quanto possível aos funcionários públicos. Incluem, também, o acesso a e a produção de conhecimento objectivante sobre a realidade e acerca da intervenção na mesma (âmbitos local/regional, nacional e da União Europeia, sub-continental e mundial); a elaboração e a divulgação de cenários de actuação futura, os quais deverão servir de base aos processos de decisão por parte da generalidade dos eleitos para o desempenho de funções políticas.

Uma outra responsabilidade dos técnicos do aparelho de Estado passaria pela recusa de concretização de ou pela resistência a práticas e a projectos que violem a legislação em vigor ou os respectivos códigos deontológicos profissionais, mesmo quando essas iniciativas partem de eleitos para o desempenho de funções políticas ou de organizações da sociedade civil. Penso, igualmente, que, no Portugal actual, o sistema público de ensino superior e de investigação, integrante do aparelho de Estado em sentido lato e beneficiando de considerável autonomia, não está ainda suficientemente próximo do citado modelo de características e funções.

Perante o contributo dado por muitos profissionais qualificados do aparelho de Estado português para o derrube e para o desmantelamento da ditadura do Estado Novo, para a consolidação de um regime democrático e para a nossa integração na CEE/UE, justifica-se que paremos para fazer um balanço. Face ao crescimento da extrema-direita, de uma direita populista e da extrema-esquerda, talvez a esquerda e o centro-esquerda, o centro-direita e a direita devam perceber que é fundamental abdicar do nepotismo, da desvalorização e da instrumentalização partidária do aparelho de Estado; que é urgente apostar na requalificação e na revalorização desse mesmo aparelho de Estado.

Lembro, a terminar, que, em maior ou menor grau, os países com regimes políticos abertos — aqueles que, com menos violência e sofrimento, mais permitem aos cidadãos intervir na defesa negociada dos seus valores e interesses legítimos — atravessam, em parte, uma crise da democracia e do multilateralismo. Alguns dos mais graves sintomas dessa conjuntura de dificuldades são, por um lado, a afirmação internacional de Estados com regimes ditatoriais ou com governos populistas e autoritários; por outro lado, o aumento do apoio a ideários, individualidades e organizações de extrema-direita e de extrema-esquerda. Repetimos, pois, de certo modo, a escalada de radicalização irracionalista ocorrida nas décadas de 1920 e 1930.