Presidente da República, gémeas e falta de memória

O Presidente da República, uma grande parte das vezes, comentador vitalício, tem um problema grave de ética, pese embora alguns comentadores e jornalistas o acharem uma mente inteligente (para mim, um homem do sistema e não quer que mude nada): o único email que o Presidente não deveria reencaminhar para o chefe de gabinete do primeiro-ministro ou para o Ministério da Saúde seria o email do seu filho. Não entender o dilema é tentar enganar os portugueses com as pródigas selfies anteriores e a tagarelice estonteante em todos os assuntos, incluindo a aula de história da morte dos Távoras. Num país de “favores e cunhas”, o tal apelido abriria portas, tal como aconteceu. What else?

Joaquim Leite Pinheiro, Maia

Areia para os olhos

Como tudo nesta vida, também no mundo das cunhas, existem práticas mais ou menos padronizadas para o seu tratamento. Durante alguns anos, e dada a natureza do cargo que exercia, recebi de amigos ou amigos dos amigos dezenas e dezenas de cunhas, a maioria das quais para a obtenção de um emprego. Perante uma cunha, havia duas reacções possíveis, esquecer o assunto e arquivar o pedido no caixote do lixo ou aceitar a cunha e enviar o mail ou a carta para o departamento mais indicado para resolver o assunto. Neste caso das meninas brasileiras, o Presidente escolheu a 2.ª opção.

Não vale a pena insistir a negar que não exerceu qualquer pressão sobre quem quer que seja. Até acredito! Só que nem era preciso! Basta “o selo branco e o sinete” da Presidência para que, recebido o email, toda a gente passe a atribuir urgência máxima ao assunto. Só assim seria possível que as meninas tivessem obtido a nacionalidade portuguesa em 14 dias e que um medicamento de 4 milhões de euros fosse aprovado em dois dias. É mais que evidente que todo este processo só foi possível com uma cunha maior que o Cristo-Rei.

Helder Pancadas, Sobreda

As “contas certas” e as “liberalidades”

O presidente Marcelo, depois de ter negado, assumiu que afinal recebera um email do seu filho a solicitar auxílio para uma cunha ao SNS, o que traz à memória o ex-ministro Pedro Nuno Santos, que depois de informar que nada sabia da indemnização à ex-gestora da TAP Alexandra Reis afinal recebera uma mensagem a informá-lo. Aparentemente, ambos sabiam, embora atribuindo a outrem a decisão destas “liberalidades”. Só que Pedro Nuno Santos achou que não tinha condições para se manter no cargo e demitiu-se, apesar de — como diria o prof. Cavaco — as “contas certas” só interessarem na medida da boa aplicação e resultados da despesa pública. Ora, no caso da “cunha” ao SNS, a “liberalidade” resultou num dispêndio do erário público de 4 milhões mais uns trocos, aparentemente sem qualquer benefício à vista, incluindo para os beneficiários no uso de um medicamento não testado, e no caso da indemnização à ex-gestora da TAP resultou num dispêndio zero, já que a beneficiária devolveu a “liberalidade”.

Carlos Caldas, Lisboa

​Novo aeroporto

Desta vez não poder haver desculpa alguma para que o novo aeroporto de Lisboa não avance. É tempo a mais à espera dessa infra-estrutura vital para o futuro do nosso país. Como é possível que Portugal, desde o governo de Marcello Caetano, em 1969, até aos dias de hoje, tenha gasto 55 anos de estudos, grupos de trabalho, localizações geográficas, orçamentos, desperdícios de dinheiro, governos, opiniões, análises, especialistas, achismos… Depois desta última apresentação do Relatório Preliminar da Comissão Técnica Independente, só resta mesmo uma solução aos políticos e ao próximo Governo: ponham mãos à obra e de uma vez por todas acabem com este absurdo de mais de meio século de indecisão e de falha na decisão política, que muito tem faltado ao nosso país, prejudicando-o economicamente. Imperdoável um novo adiamento.

José Manuel Pina, Lisboa

​SNS

O artigo de Ricardo Paes Mamede no PÚBLICO de segunda-feira (“O que empurra os médicos do SNS para o privado?”) deve ser lido por todos os médicos e por toda e qualquer pessoa que se preocupe com o estado do SNS — praticamente todos. Nele está tudo explicado e até são apontadas pistas e soluções para corrigir o muito que está mal. Devia ser obrigatório em cima da secretária de quem quer que seja — venha a ser — o próximo ministro da saúde e o primeiro-ministro.

Jorge Mónica, Parede