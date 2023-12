Como relaxar

Esta semana, temos cama feita em casas de família.

Do Montebelo Vista Alegre Lisboa Chiado Hotel, que se apresenta como "uma espécie de prelúdio, e em grande estilo, para a comemoração do bicentenário da marca fundada em 1824", ao aconchego do Terra Rosa de Ponte de Lima e do Bétula Studios de Lagomar – duas das propostas que a edição de Inverno da revista Ímpar nos trouxe –, fica tudo em família.

Ser pastor por um dia, fazer um menu de dopamina e passear pelo rap português são outras das ideias para descontrair.

Por onde andar

No Uganda, Sousa Ribeiro desvenda os segredos da Floresta Impenetrável, entre gorilas da montanha e histórias da mulher de vermelho.

Por cá, desejamos a todos bons passeios de Natal (dicas para miúdos incluídas), uma ida à Casa da Guitarra do Porto e um ou outro salto a espectáculos de palco, para consumir sem constrangimentos, até ao caroço.

O que comer

A experiência gastronómica do Comboio Presidencial está de volta à linha do Douro na próxima Primavera. Até lá, vale a pena temperar os apetites com a doce tradição da Arcádia, a revolução do Canalha e um fiozinho de azeite Esporão.

O que beber

Depois do festival de vinhos servido pela Fugas na semana passada, deixamos umas notas simples, mas cheias de carácter.

Este fim-de-semana, o Trás-os-Montes em Prova estreia-se em Lisboa, seguindo depois para o Porto. Temos ainda "um colheita tardia docinho e delicado para o Inverno", palavras de Pedro Garcias.

O que ver

As atenções televisivas viram-se para a quinta temporada de Fargo, a estreia de Squid Game na versão reality show e a terceira (e última) temporada de Reservation Dogs.

Nas contas do cinema, chegam às salas Maestro, o biopic de Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein, e Wonka de Paul King, centrado na excêntrica personagem de Charlie e a Fábrica de Chocolate.

Isto sem esquecer os ciclos After Hours: Clubbing no Cinema (Porto), Unprovoked Narratives (Coimbra) e Hours and Hours – Os Filmes para Televisão dos Grandes Mestres de Hollywood (Lisboa).

Para alimentar o espírito natalício, sintonizemos estes 25 filmes.

O que ler

Uma Vida com o Coração nas Mãos, autobiografia do cirurgião Manuel Antunes; a colecção Cumplicidades da Circo de Ideias sobre a arquitectura portuguesa; e Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida, onde Daniel Sampaio explora a teoria da vinculação, são alguns dos títulos na estante literária.

Outras linhas dignas de menção: a primeira tradução integral no país de Gargântua & Pantagruel de François Rabelais, a "cartografia do desencanto" de Sara Mesa no romance A Família e Não Tenho Casa Se Esta Não For a Minha Casa de Lorrie Moore.

As crianças ficam com as lições ecológicas da turma do Curupira.

Relaxe também por aqui