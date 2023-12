“A UE é o melhor quadro para encontrarmos soluções para os problemas”

A meio ano das eleições europeias, está apreensivo com a tendência, que se confirma em eleições nacionais em vários Estados-membros, de crescimento das forças políticas que se opõem a uma maior integração europeia? Pensa que também fará o seu caminho em Portugal?

Acho que temos todos de reflectir sobre o que tem acontecido no mundo em geral, na Europa em particular, nos últimos anos. Por um lado, porventura, não tivemos em devida conta o impacto que a covid teve nas nossas sociedades, as dimensões imateriais dessa perturbação das nossas vidas. Eu diria que há um mal-estar colectivo que não foi devidamente avaliado, e claramente não houve um momento de catarse daquela pandemia. Quando a OMS recentemente declarou a fim da pandemia, não foi primeira página em jornal nenhum do mundo.

A catarse está a ser feita nas urnas?

Não sei. Acho que essa catarse ficou por fazer. Depois da covid tivemos vários outros factores imediatamente: o horror das imagens de uma guerra na Europa, que se somou à brutal inflação que se começou a sentir… Nós vivemos nestes dois ou três anos um conjunto de tensões brutais, e isso naturalmente tem consequências, porque agrava as perspectivas de frustração, de menor crença relativamente ao futuro. Em muitos países da Europa, isto é agravado com as dinâmicas migratórias e as dificuldades que, em época de tensão, as pessoas têm em compreender e aceitar o diferente. Há um conjunto de factores de natureza bastante diversa que têm concorrido e permitido que essas forças populistas se aproveitem de uma situação onde é fácil apontar problemas na vida quotidiana das pessoas.

Mas compreende que, por exemplo perante essas imagens horrorosas da guerra em território europeu, os eleitores escolham votar em partidos que estão mais alinhados com o agressor, e não com o agredido?

Uns estão mais alinhados com o agressor; outros estão a explorar aquilo que o cidadão comum percepciona como um custo, porventura excessivo, que está a pagar por uma guerra que sente um pouco distante. Isso significa que deve ter faltado capacidade de explicação, de pedagogia, de mobilização dos cidadãos para a defesa dos valores do direito internacional onde quer que estejam sob ameaça, seja na Ucrânia, ou noutra parte do mundo.

Depois de oito anos no Conselho Europeu, quais são as principais divisões que identifica na UE?

Há vários graus de divisão. As mais tradicionais, digamos, são as que têm a ver com as migrações, ou seja, com a história, a geografia e aquilo que desenvolveram na cultura de cada um dos países. Essa é uma fractura tradicional. A outra fractura tem a ver com o grau de contribuição financeira e de avaliação do resultado económico da participação na União. Depois há outro tipo de divisões, por exemplo, sobre a política comercial, ou sobre a forma como vemos a autonomia estratégica e o desenvolvimento da política industrial. E ainda temos aquelas divisões mais localizadas, que são questões bilaterais ou nacionais que ganham dimensão europeia e acabam por se reflectir no Conselho Europeu. Ao mesmo tempo, ao longo destes oito anos, vi ser superada, com grande sucesso, aquela que era a divisão mais profunda que a União Europeia enfrentou na década anterior, relativamente às respostas à crise económica e à gestão mais inteligente das regras orçamentais da moeda única.

E quais são os maiores problemas que ainda existem?

Existem vários. Como é que dotamos o orçamento da União Europeia com os recursos suficientes para apoiar os investimentos que têm que ser feitos à escala europeia…

Acha que os cidadãos percebem que isso seja um problema, como é que se organiza o orçamento da UE?

Os cidadãos percebem seguramente o problema quando querem mudar de carro e percebem que um veículo eléctrico é estupidamente mais caro do que um veículo tradicional. Ou quando constatam que a falta de autonomia energética da Europa faz disparar o custo do aquecimento durante o Inverno. Ou que por força da digitalização, o emprego que têm vai deixar de existir e não têm uma alternativa de formação, requalificação, nem a perspectiva de ter um novo emprego. Portanto, estes problemas gerais da União Europeia não são problemas estranhos à vida dos cidadãos. Pelo contrário, são mesmo problemas vitais na vida dos cidadãos. E a União Europeia é mesmo o melhor quadro para encontrarmos resposta para esses problemas.

Mas porque é que só ouvimos falar nas migrações como um problema?

Eu nunca falei das migrações como um problema, porque acho que as migrações são mesmo uma necessidade e uma oportunidade para a Europa. Têm é de ser bem geridas. Mas isso é como tudo. Um carro tanto pode ser a forma mais confortável de nos deslocarmos, como pode ser a forma mais perigosa de nos deslocarmos. Tudo tem a ver com a forma como nós conduzimos. Com as migrações é exactamente a mesma questão. Tem de haver uma gestão das políticas de migração, para que aquilo que é uma oportunidade não se torne um problema.