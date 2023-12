Bocas da reacção<_o3a_p>

A leitura do artigo sobre as “contas certas” que Cavaco Silva publicou no PÚBLICO trouxe-me à memória uma expressão que, nos anos do PREC e seguintes, se vulgarizou, alargando-se o significado inicial e com aplicação a propósito de tudo ou de nada. Fui buscá-la para dar título a este texto.<_o3a_p>

Não sou ninguém para discutir finanças públicas com o “mestre”. Ele sabe tudo, nunca se engana e raramente tem dúvidas. Sempre assim foi e será. Do que não tenho dúvidas (neste campo, porque, ao contrário do “professor”, dúvidas sobre tudo cada vez tenho mais…) é que Cavaco não engana ninguém, querendo parecer que está a dar uma aula, quando, na realidade, se aproveita da sua notoriedade para, exercendo um direito legítimo, fazer campanha partidária, eivado do costumado azedume anti-PS.<_o3a_p>

Numa coisa, pelo menos, Cavaco falhou rotundamente: esqueceu-se de nos dizer quem deveria nomear o “comité de especialistas” a que repetidamente alude no artigo. Mas eu julgo saber que esse comité, no pensamento de Cavaco, só poderia ser constituído por ele próprio, uma vez que, à face da Terra, não existe mais ninguém com a clarividência necessária. Essa foi a sua “armadilha”.<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia<_o3a_p>

Mais dúvidas

Se se confirmar que a equipa de médicos de Neuropediatria do Hospital de Santa Maria considerava que o tal medicamento importado por aquela importância enorme não era o mais recomendável para aquelas duas crianças, fossem elas brasileiras, luso-brasileiras ou cabo-verdianas, porque é que se fizeram tantos movimentos administrativos em tão pouco espaço de tempo para que isso se fizesse nas costas dos médicos?

Não serão eles que retêm os conhecimentos teóricos, práticos e científicos para tomar essas decisões? E será verdade que desapareceram partes do processo? Coisa esquisita. Alguém meteu a mão onde não devia, e, se meteu, foi porque um qualquer poder acima da equipa médica mandou que se fizesse. O que diz a OM a este respeito?

Felizmente o assunto está a ser investigado. A opinião pública espera essa investigação. Que seja clara. Que não “deixe rabos de fora”.

José Rebelo, Caparica

​Tráfico de influências

Quando o Serviço Nacional de Saúde rebenta pelas costuras, com os médicos a reclamar aumentos salariais, recusando-se a fazer horas extras, o que tem originado o encerramento de serviços de urgências, somos abalados pelo caso das gémeas brasileiras. Estas meninas precisam de ajuda como muitas outras crianças portuguesas. Há milhares de utentes portugueses esperando por consultas, operações e diversos equipamentos preventivos. Como é possível que essas meninas tenham conseguido obter de forma tão célere a nacionalidade portuguesa ultrapassando inúmeros pedidos? Como é possível gastar-se mais de 4 milhões de euros no seu tratamento quando tantos portugueses que morrem sem serem tratados. A justiça deve actuar de forma urgente para apurar a veracidade das notícias. Que não haja dúvidas: cunha houve e das grandes. O tráfico de influências é punido por lei.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

As obras em Portugal

Não conheço nenhum país da Europa em que as grandes obras, sejam públicas ou até privadas, demorem tanto tempo a concluir. Um exemplo flagrante é a do prolongamento do metro do Porto e do centro comercial Time Out na Estação de S. Bento. Passo por lá todos os dias e farto-me de rir com o vigilante, porque no placard do licenciamento da obra constam 365 dias para a sua efectivação. Já passaram dezenas de meses e a obra está, aparentemente, sempre na mesma. Os prazos para a conclusão das obras do metro do Porto também, segundo ouvi, já vão com mais de um ano de atraso e com uma derrapagem orçamental volumosa. Onde está, afinal, o problema? Nos operários, nos técnicos, nos materiais, na falta de disciplina? Penso que não há nenhum português que não gostasse de saber as respostas a estas perguntas, a esta inércia congénita com que nascemos. De muitas outras obras podia falar, mas nem vale a pena. Não admira que depois os fundos europeus não sejam todos aproveitados – pobre país que nem aproveita as esmolas que lhe dão!

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia