Vinho do Porto: a certeza de ocasiões felizes

A quadra festiva está a aproximar-se. Na hora de surpreender o amigo que apenas parece interessar-se pela música que mais ninguém aprecia ou de conquistar a admiração do tio alternativo que passa várias horas no alfarrabista à procura do livro perfeito e acaba, quase sempre, por regressar a casa sem nenhum, um vinho do Porto pode ser a solução. Com uma enorme variedade de estilos, este produto-chave da economia nacional desde o início da sua exportação, na segunda metade do século XVII, dá resposta a diferentes momentos, do brinde no encontro com os colegas da faculdade ao aperitivo na ceia de Natal.

Fruto de uma paisagem vitícola única, que ganhou forma nas encostas xistosas e acidentadas do vale do Douro ao longo de dois milénios, o vinho do Porto possui ainda um valor simbólico tão imensurável quanto a excelência que lhe é reconhecida um pouco por todo o mundo, onde figura como exemplo maior da portugalidade. Oferecê-lo significa, portanto, partilhar o que de melhor resulta do dom da natureza se aliado à obra secular levada a cabo por gerações de durienses, que fizeram questão de garantir a contínua passagem de testemunho quando o assunto é trabalho, resiliência, união, cultura, conhecimento ou arte. Mais do que uma mercadoria nobre, um cálice de Porto é sinónimo de ocasiões felizes, a sós ou em boa companhia.

Um Porto, um amigo

Touriga Nacional, Tinta Roriz, Rabigato e Gouveio são exemplo das mais de 115 castas nativas que se espalham pelo Douro, um território com cerca de 250 mil hectares que em 1756 se tornou a primeira região vinícola demarcada do mundo. Esta grande variedade origina vinhos com perfis versáteis, capazes de se adequar a qualquer gosto ou situação. Caso queira presentear alguém com um Porto neste Natal, descubra qual se adequa ao perfil do felizardo.

Quem não resiste a um aperitivo

Há sempre quem se recuse a começar uma refeição sem um bom aperitivo que lhe aguce o apetite. Para esses, um Porto branco, servido fresco, é a aposta certa. Trata-se de um vinho jovem (embora também os haja com idade), produzido a partir de uvas brancas e com grande amplitude de perfis de doçura, do extra-seco ao lágrima (muito doce). Para acompanhá-lo, não precisa de muito. Entre as típicas azeitonas e amêndoas torradas, pinhões ou salmão fumado, há muito por onde escolher.

Quem quer saber a ementa com antecedência

Em grupos de amigos, é comum haver aquele que quer decidir que vinho acompanha cada prato, e que não descansa enquanto não souber a ementa. O chamado “especialista de trazer por casa”. Este sabe que, no caso de pratos mais leves, como saladas ou peixes gordos grelhados, por exemplo, o Porto Branco – que combina, de igual modo, com sopas à base de natas – continua a ser uma opção a considerar.

Já quando o repasto se centra em assados e bifes bem temperados, com pimentas ou especiarias, aparece com os Late Bottled Vintage (LBV), que ajudam a equilibrar a intensidade de sabores. São vinhos originários de uma só colheita e podem ser consumidos na altura da compra, sem necessidade de decantação. Se estiver identificado como “unfiltered”, terá maior potencial de evolução em garrafa.

Quem não abdica da sobremesa

Para alguns, pouco interessa se a sobremesa é mais ou menos gulosa, desde que faça parte do menu e esteja bem harmonizada. Com isto em mente, apresentam os LBV ou os Vintages jovens e frutados para acompanhar bolos e mousses de chocolate. Os sabores delicados dos Tawnies de 10 e 20 anos são realçados pela intensidade da doçaria conventual, que tem o açúcar e os ovos como protagonistas. Opções mais discretas, como salada de fruta, tarte de amêndoas ou frutos secos, pedem um Tawny mais jovem como o Reserva Tawny. O mesmo se pode dizer de gelados de baunilha. Neste caso, contudo, os vinhos devem servir-se frios, para acompanhar a temperatura do doce. Tawnies mais velhos vão bem com queijos intensos ou de pasta dura. Para os de pasta mole e intensidade média, assim como para cheesecakes, invista num Ruby Reserva ou LBV.

Quem não sai da mesa sem beber um último copo

Português que é português não costuma dizer “não” a um café depois da refeição. Se for conjugado com um Tawny 20 anos ou mais velho, tanto melhor.

Quem dispensa a comida

Após decantação cuidadosa, um Vintage velho é a escolha certa nos momentos em que petiscar não faz parte dos planos. Convém que esteja acompanhado, porque depois de aberto, o vinho começa a perder as suas qualidades. Também vai bem com o charuto que se acende quando só se quer descontrair após uma semana complicada.

Quem é doido por cocktails

Para os fãs da “mixologia”, é indispensável ter um Porto Branco seco sempre à mão. Basta misturá-lo com água tónica, gelo e limão para conseguir uma combinação vencedora.