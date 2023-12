Quarta na TV: As Travessuras da Menina Má e os amigos da onça-pintada

CINEMA

A Modista

AMC, 20h16

Myrtle “Tilly” Dunnage (Kate Winslet) regressa à pequena cidade australiana onde nasceu, para cuidar da mãe doente (Judy Davis). Tilly saiu dali muito jovem, sob falsas acusações de homicídio. Hoje, é uma mulher sofisticada, que aprendeu os segredos da alta-costura em Paris. Resolve então aplicar aos habitantes da cidade um plano de vingança bem costurado. Com realização de Jocelyn Moorhouse, A Modista é uma comédia em estilo western, baseada no best-seller (e obra de estreia) da escritora Rosalie Ham.

A Família Bélier

Cinemundo, 20h40

Toda a família sofre de surdez, excepto Paula, a filha adolescente, que se habituou a ser a ponte de comunicação com o resto do mundo. Quando o professor de música a incita a participar num concurso em Paris (França), ela tem de escolher entre seguir os seus sonhos ou ficar junto da família. Dirigido por Eric Lartigau, o filme foi um êxito de bilheteira em França. Teve seis nomeações para os Césares e deu a Louane Emera, a jovem que interpreta a personagem principal, o prémio de actriz revelação.

SÉRIES

The Chelsea Detective

Fox Crime, 22h

Estreia. Chelsea é uma zona londrina conhecida pela elevada concentração de habitantes milionários. Mas nem por isso está imune à criminalidade. Que o diga Max Arnold, o inspector que ali trabalha em casos que afectam as elites locais. A apoiá-lo, tem a detective Priya Shamsie. Adrian Scarborough e Sonita Henry protagonizam a primeira temporada da série policial britânica, criada por Peter Fincham. Na segunda, que se estreará de seguida, o inspector muda de parceira e entra em cena Layla Walsh (Vanessa Emme). Há quatro episódios por fornada.

Travessuras da Menina Má

RTP2, 22h01

Chega aos serões da RTP2 a adaptação televisiva do romance que o nobelizado escritor peruano Mario Vargas Llosa publicou em 2006. É uma viagem por décadas, locais, acontecimentos e sentimentos, ao ritmo dos caprichos da relação entre Ricardo e Arlette. Ele é um homem rotineiro e atinado; ela, a paixão antiga que, de tempos a tempos, o resgata da mesmice e o põe a questionar a vida, com o seu espírito inconformista e arrebatado. Juan Pablo di Pace e Macarena Achaga protagonizam esta produção mexicana de 2022, composta por dez episódios.

DOCUMENTÁRIOS

Pelo Espelho do Escritor com Percival Everett

RTP2, 22h52

Um retrato de Percival Everett focado “na obra do escritor e no processo mágico pelo qual as histórias são construídas no papel”. Nascido em Fort Eisenhower (Georgia, EUA), em 1956, Everett é poeta, professor, contista e autor de mais de 20 romances, quase sempre a desafiar géneros e a experimentar novas abordagens a temas muitos ligados à desigualdade e aos traumas da sociedade americana. É o caso de As Árvores, livro finalista do prémio Booker em 2022 – ano de que também data este documentário, realizado por Alexandre Westphal.

Diário de Uma Onça

Globoplay, streaming

Uma avó, uma mãe e uma filha retornam ao seu habitat natural. São três gerações de onças-pintadas afectadas pela desflorestação, a caça e outras ameaças. Foram devolvidas à natureza pela associação brasileira Onçafari, depois de terem sido recolhidas e tratadas.

Alanis Guillen, a actriz que deu vida à selvagem Juma no remake recente da telenovela Pantanal, dá voz a Leventina, neta da Fera (que foi a primeira onça a ser reintroduzida com sucesso) e filha da Ferinha. Essa narração na primeira “pessoa”, sobre as histórias, a herança e os desafios enfrentados pela sua família e espécie, é intercalada com os relatos dos conservacionistas e os registos da libertação na selva. Diário de Uma Onça nasce de mais de 200 horas de gravações feitas ao longo de três anos.

INFORMAÇÃO

Simetrias

RTP1, 22h02

Fátima Campos Ferreira promove um encontro televisivo entre dois amigos: Manuel Sobrinho Simões, que se tem destacado na investigação médica do cancro, e o psiquiatra Júlio Machado Vaz. À conversa virão, além de cumplicidades antigas, debates sobre “o estado da arte da ciência médica, o impacto da tecnologia na saúde e as respostas das políticas públicas”, anuncia a RTP.