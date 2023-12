Cegonho considera que Carneiro tem “qualidades” para ser primeiro-ministro

Pedro Cegonho, deputado e ex-presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), apoia José Luís Carneiro nas eleições directas do PS, que se realizam a 15 e 16 de Dezembro e às quais também são candidatos Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.

A escolha é justificada pelo próprio, num texto e num vídeo distribuídos nas redes sociais. No texto, Pedro Cegonho explica: “Apoio e voto no José Luís Carneiro, com liberdade e convicção, porque tem as qualidades em que me revejo para liderar o PS e ser primeiro-ministro.”

Na caracterização que faz de José Luís Carneiro, Pedro Cegonho destaca a “valorização do diálogo com todos”, a “moderação” e a “busca consensos para a construção de soluções”. Salienta ainda o respeito pelos “valores humanistas” e a “defesa da liberdade, da igualdade e justiça social”. E garante que o candidato se preocupa “em apresentar soluções e ideias concretas, pois é no concreto que faz a diferença e procura transformar a vida das pessoas”.

Entre os motivos que apresenta para apoiar José Luís Carneiro, Pedro Cegonho lembra o trabalho em comum, como membros da comissão permanente do PS, na preparação das autárquicas de 2021, em que diz ter confirmado “a sua capacidade de liderança e de trabalho em equipa”.

O deputado e ex-presidente da ANAFRE lembra ainda que, quando José Luís Carneiro foi secretário de Estado das Comunidades, estabeleceu o “acordo de cooperação que permitiu a criação e instalação dos primeiros Gabinetes de Apoio aos Emigrantes nas freguesias”.