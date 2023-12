Ainda o caso das gémeas

Felizmente, não são as nossas gémeas nascidas em 1970 a darem tão avultado rombo no 'depauperado' SNS.

Falamos, sem qualquer aspecto xenófobo, do caso insólito de duas bebés gémeas luso-brasileiras que mui rapidamente vieram do Brasil para, num hospital público, em Lisboa, serem medicadas com o medicamento mais caro do mundo, totalizando quatro milhões euros, bem como da atribuição às mesmas pacientes de quatro cadeiras de rodas eléctricas topo de gama, no total de sessenta e cinco mil euros.

Imaginem que a ligeireza, a ‘cunha’, o ‘pistolão’ foi tal, que as citadas gémeas nem sequer tinham número de utentes do SNS. Esta rapidez com que tudo foi feito e ultrapassados os normais problemas burocráticos, e com a situação periclitante do SNS, cheira muito a ‘esturro’.

Em Portugal, tal situação chama-se uma ‘poderosa cunha’. No Brasil, tal ‘cunha’ tem como sinónimo o vocábulo ‘pistolão’.

Dizem-nos que este e outros casos similares fazem parte do ‘turismo de saúde’, que está em uso para os estrangeiros. Mas sempre para o serviço de saúde público, que é de ‘borla’; nunca para o privado.

O 'bendito' SNS é padrasto para quem vive em Portugal, pois milhares de doentes morrem antes de serem atendidos, pois nunca tiveram um médico de família.

Doentes que precisam de uma vulgar cadeira de rodas é uma miragem, ou então terão de ter alguém que arranje milhares de tampinhas de plástico para terem a almejada cadeira.

Mas o mais grave deste triste imbróglio é ninguém afirmar que meteu tal ‘cunha’.

Não foi o senhor Presidente da República Portuguesa, através do seu filho que vive no Brasil, que chegou a afirmar estar disponível para ir a tribunal.

Entretanto, a ex-ministra da Saúde Marta Temido afirmou a dois jornais diários muito reputados o seguinte: a um jornal defendeu o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que a lei obrigava o SNS a tratar as gémeas brasileiras; a outro, defendeu a legalidade do mesmo tratamento das gémeas.

Por fim perguntamos: e quem defende os desgraçados utentes que vão de madrugada para a porta dos centros de saúde, a fim de ganharem vez para serem atendidos por um médico?

É por esta situação e outras de igual jaez que de populismo se chega à ditadura.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A COP28 é no Dubai?

A COP28 é no Dubai, um dos maiores produtores mundiais de petróleo! E a COP28 é liderada pelo sultão Al-Jaber, que é por acaso o CEO da gigante petrolífera ADNOC.

Mas mais: o sultão, aproveitando a presença no Dubai de uma série de responsáveis mundiais, aproveitou o momento para fazer umas reuniões à margem da COP e acertar uns negócios de petróleo e gás... Isto é uma anedota? De início pareceu-me uma notícia do Inimigo Público, mas depois verifiquei que neste caso é mesmo verdade!

Será possível?

Pior que isto só fazer a cerimónia de atribuição do Nobel da Paz em Moscovo (ou Telavive) – em vez da já muito gasta cidade de Oslo – e Putin (ou Netanyahu) aproveitar o momento para fazer uns negócios de compra de munições. Como diz o Inimigo Público "se não aconteceu podia ter acontecido".

Fernando Vieira, Lisboa

Um extermínio visto do sofá

Leio no Sapo a seguinte notícia: “Com o recomeço dos combates, os militares israelitas publicaram um mapa em linha que divide a Faixa de Gaza em centenas de parcelas numeradas e pediram aos residentes que se familiarizassem com o número da sua localização antes dos avisos de evacuação.”

Não, não estou a sonhar. Tal coisa está mesmo a acontecer. Imaginemo-nos nos concelhos de Lisboa e de Loures a cirandar de Marvila para o Beato, do Beato para os Olivais, dos Olivais para Moscavide, de Moscavide para Alvalade, conforme os avisos de bombardeamento que nos são dados pelos nossos “protectores”! Carregando os nossos velhos, os nossos bebés, os nossos deficientes… Tudo isso numa área de 220km2.

O que chamaríamos a isto? Planeamento? Prevenção de “danos colaterais”? Humanismo? Preocupação com os direitos humanos? Ou, por outro lado, falta de vergonha na cara?

Pergunto aos inúmeros comentadores dos mais diversos meios de comunicação social o que acham de tal coisa. Pergunto também aos netos e bisnetos dos mortos e dos sobreviventes do Holocausto se se revêem em tal forma de actuação.

Luís Pardal, Lisboa

1.º de Dezembro – data sinistra?

Foi o Governo socialista de António Costa quem restaurou o feriado desta data que, em nome da austeridade, tinha sido abolido pelo Governo de Passos Coelho – certamente em obediência aos sentimentos comungados, a propósito, pela comunidade nacional.

Não só este Governo ignorou sexta-feira tal comemoração, como a generalidade dos media, PÚBLICO incluído, o fizeram também.

Continuo a ver este jornal como sério, plural e bem paginado. Mas francamente estranho este seu alinhamento no “politicamente correcto”: só porque é uma data cara aos monárquicos e a alguns sectores ultranacionalistas, ou por poder incomodar “nuestros hermanos”, agora que somos, afinal, parceiros na UE?

O que se passou em 1640 foi a revolta dum povo que se sentia português, contra uma parte da “nobreza” que se vendera a Castela, entronizando aqui um rei estrangeiro. Ora este sentimento não é um estado de espírito xenófobo, isolacionista, antes a exaltação e defesa de uma forma própria de estar no mundo e na História.

O 1.º de Dezembro desta sexta-feira, lembrado nomeadamente pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) e em cujas cerimónias terá participado o Presidente da República, levou um delete da comunicação social, a mesma tão atenta aos solitários passeios higiénicos, ao crepúsculo, do mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, nas redondezas de Belém.

Joaquim Heleno, Queluz