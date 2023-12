Meg Ryan contra a teoria dos “nepo babies”: “O [meu filho] Jack é realmente talentoso”

A actriz norte-americana Meg Ryan, celebrizada por filmes como Um Amor Inevitável ou Você Tem Uma Mensagem, dá uma entrevista à última edição da revista Glamour, na qual ataca os que propagam a ideia dos “nepo babies”, termo usado para identificar os filhos das estrelas que seguiram o caminho dos pais, dando a entender que só o fizeram (e singraram) por serem quem são.

“Essa coisa de nepo é tão desdenhosa da ética de trabalho (de Jack), dos seus dons e de como ele é sensível à ideia do seu privilégio”, avaliou a estrela, de 62 anos. Ryan continuou a elogiar o dom do filho: "O Jack é realmente talentoso. Ele é mais natural do que eu alguma vez serei.”

Jack Quaid, de 31 anos, é fruto da relação de Meg Ryan e Dennis Quaid e viu o seu nome incluído num artigo dedicado ao nepotismo, que fez capa da New York, em que o actor viu sua cara colada ao corpo de um bebé, ao lado de Ben Platt, Dakota Johnson, Lily Rose-Depp, Maya Hawke ou Zoë Kravitz.

Foto Meg Ryan é capa da revista Glamour DR

O filho de Ryan estreou-se no grande ecrã, em 2012, com um papel secundário no filme distópico Os Jogos da Fome (ele era Marvel, um dos destacados para os Jogos do privilegiado Distrito 1), antes do seu papel de destaque como o vigilante Hughie Campbell na série de super-heróis The Boys (2019), da Amazon Prime Video, que lhe valeu uma nomeação para os prémios MTV.

A mãe, porém, recorda que o seu talento era evidente desde cedo. “Lembro-me de o ver numa produção escolar de Sonho de uma Noite de Verão. Ele fazia de Bottom. Eu tinha acabado de me divorciar do pai dele e ele estava sentado do outro lado do ginásio. Levei as mãos à cabeça e pensei: ‘Oh, não. Ele é bom. Ele é mesmo bom’”, disse à Glamour. E reforça: “Inclinei-me para a frente e vi o Dennis, e ele também estava inclinado para a frente com a cabeça entre as mãos. Eu simplesmente soube.”