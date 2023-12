Os presentes de Natal chegam mais cedo ao streaming

É caso para dizer que o Natal é quando um SkyShowtimer quiser! “Nada além do melhor”​ é o mote SkyShowtime para o final de 2023, com estreias a não perder ao longo de uma época festiva prolongada. O convite para este Natal inclui nada mais, nada menos do que o melhor do cinema e da televisão para maratonas a solo ou em família, numa altura em que miúdos e graúdos se reúnem durante largas horas no conforto do lar. Tudo à distância de apenas 4,99 euros por mês.

No “sapatinho” há vários blockbusters irresistíveis que estiveram recentemente nas salas de cinema, como «Super Mario Bros. - O Filme» (2023) e «Transformers: O Despertar das Feras» (2023), além de séries exclusivas, com destaque para «Special Ops: Lioness» e para o regresso de «Frasier».

Não obstante, o catálogo SkyShowtime é variado e às novidades juntam-se diversas produções de qualidade.

A plataforma de streaming, recente em Portugal – mas que já deixou a sua marca –, inclui num só espaço produções dos principais estúdios do mundo, nomeadamente Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios e Peacock.

SkyShowtime: conteúdos must watch em Dezembro

​Super Mario Bros. - O Filme - o protagonista deste filme dispensa apresentações, uma vez que há décadas ocupa o universo dos videojogos da Nintendo. Mario, um canalizador que se evidencia pelo seu farto bigode, e o irmão Luigi, são dois homens com uma missão: salvar a Princesa Peach do vilão Bowser. Transformers: O Despertar das Feras - parta à aventura com os Autobots, nos anos 90, quando é introduzida uma facção inteiramente nova dos Transformers, os Maximals. Estes novos aliados juntam-se na batalha pelo domínio do planeta Terra. O principal destaque do elenco é Anthony Ramos, que integrou o elenco original de “Hamilton” na Broadway e recentemente protagonizou «Ao Ritmo de Washington Heights» (2021)

Special Ops: Lioness - o elenco, que inclui nomes como Zoe Saldana, Morgan Freeman e Nicole Kidman, é suficiente para atrair as audiências, em mais uma criação de Taylor Sheridan (Yellowstone). Inspirada por um programa do Exército americano, a série segue a fuzileira Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), recrutada para a equipa feminina de operações especiais. A missão passa por desmantelar uma perigosa operação terrorista. Yellowstone - um dos principais destaques do catálogo SkyShowtime, a par das suas prequelas «1883» e «1923», é uma das séries mais elogiadas dos últimos anos. Retrata a rotina e tensão - social e política - da família Dutton, que controla a maior fazenda de gado contígua dos Estados Unidos. Ao longo da narrativa, há alianças que mudam, homicídios por resolver, feridas abertas e lutas de poder. Kevin Costner encabeça este elenco de luxo. Tulsa King - Sylvester Stallone é a estrela da companhia nesta série sobre o capo da Máfia nova-iorquina Dwight "The General" Manfredi, na sequência de ser libertado após 25 anos na prisão. Exilado em Tulsa por ordem do seu chefe, percebe que aqueles que considera amigos podem não ter, afinal, os seus interesses em mente. É um período de grandes mudanças e confrontos, com muita acção à mistura. Poker Face - Charlie Cale (Natasha Lyonne) tem uma capacidade inusitada: consegue perceber quando alguém está a mentir. Quando um trabalho corre mal, faz-se à estrada no seu carro Plymouth Barracuda e, em cada episódio, contacta com novas personagens e crimes misteriosos. A narrativa integra participações de alto nível, como Adrien Brody, Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Simon Helberg e Ellen Barkin. Frasier - uma das séries mais marcantes da TV está de regresso, mostrando Frasier Crane (Kelsey Grammer) numa nova fase da sua vida. De volta a Boston depois da morte do pai, e a procurar uma reaproximação ao filho, Frasier enfrenta novos desafios e tenta provar que nunca é tarde demais para concretizarmos os nossos sonhos. A série original também está disponível no streaming.

SkyShowtime é o streaming do momento e para ter acesso a "Nada além do melhor"