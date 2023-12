Terça na TV: Os Belos Dias de Aranjuez e notícias que chocaram Boston

CINEMA

O Homem do Coração de Ferro

AMC, 20h10

Alemanha, 1942. O poder do III Reich está no auge. Josef Gabcík e Jan Kubiš, dois pára-quedistas checos treinados pela resistência inglesa, são enviados a Praga para executar uma missão ultra-secreta: assassinar Reinhard Heydrich, chefe dos Serviços Secretos das SS e da Gestapo.

Cédric Jimenez realiza esta adaptação da obra HHhH, escrita pelo francês Laurent Binet e que, em 2010, lhe valeu o prémio Goncourt para primeiro romance. Relata a operação Antropóide, cujo atentado levaria à morte de Heydrich, um dos mais poderosos e impiedosos líderes nazis. No elenco estão os actores Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack Reynor e Mia Wasikowska.

O Peso Insuportável de Um Enorme Talento

TVCine Top, 23h30

Nicolas Cage surge numa versão ficcionada de si mesmo, enquanto protagonista da comédia de acção realizada por Tom Gormican, que também co-assina o argumento com Kevin Etten. Com a carreira em declínio e contas para pagar, Cage não tem alternativa senão aceitar uma proposta algo humilhante mas muito rentável: aparecer na festa de aniversário de Javi (Pedro Pascal), multimilionário e seu fã número um.

A coisa complica-se quando uma agente da CIA (Tiffany Haddish) lhe revela que Javi é um criminoso implacável e que o governo dos EUA precisa da ajuda dele para o capturar. Cage alinha, usando o que aprendeu nos filmes de acção em que entrou ao longo dos anos. Isto sempre com a estranha sensação de ter estado toda a sua carreira a preparar-se para aquele momento.

Os Belos Dias de Aranjuez

RTP1, 00h54

Quase três décadas depois de As Asas do Desejo e mais de quatro depois de A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalty, o reencontro entre o premiado realizador Wim Wenders e o escritor Peter Handke deu-se, em 2016, neste filme estreado em Veneza, onde esteve em competição pelo Leão de Ouro.

Centra-se num jogo de diálogos entre um homem e uma mulher, sobre amor, sexo e a vida, num dia soalheiro, algures numa colina com Paris em fundo. Além de Reda Kateb e Sophie Semin nos papéis principais, conta com aparições de Nick Cave, Jens Harzer e o próprio Handke.

O Círculo

Nos Studios, 1h40

A jovem Mae regozija quando é contratada para uma das empresas tech mais prestigiadas do mundo. Mas as sérias implicações morais do trabalho – recolher informação privada de indivíduos e utilizá-la de forma questionável – depressa suplantam a sua ambição. Com realização e argumento de James Ponsoldt, um drama sobre os limites éticos da tecnologia, com Emma Watson, Tom Hanks e John Boyega.

DOCUMENTÁRIOS

It’s Party Time

TVCine Edition, 12h30

Apresentado no DocLisboa 2022, onde ganhou o prémio revelação para melhor longa-metragem de estreia, o filme de Léo Liotard é uma viagem aos tempos de juventude. O festival galardoou-o “pelo olhar delicado com que o cineasta observa as personagens, pela atmosfera melancólica de um passado perdido, pela forma sensível como trata a amizade masculina durante os anos formativos da transição entre a juventude e a idade adulta”.

Murder in Boston: Roots, Rampage & Reckoning

HBO Max, streaming

Estreia. Em 1989, Boston (EUA) ficou abalada – e dividida – pela notícia chocante do assassinato de Carol Stuart, uma mulher grávida. Charles, o marido, acusou um homem negro de a ter baleado, o que reacendeu o clima de tensão racial. Depois, veio o volte-face: afinal, tinha sido o marido a planear a morte dela, para recolher o dinheiro do seguro.

É sobre este caso que se debruça a minissérie documental que Jason Hehir produziu e realizou, em colaboração com o jornal The Boston Globe. Os três episódios procuram contar e contextualizar o que aconteceu, mas também demonstrar o seu impacto profundo na sociedade norte-americana.

DESPORTO

Futebol: Portugal x França

RTP1, 18h07

Directo. Depois de terem perdido em Oslo, por 4-0, frente à selecção norueguesa, caindo para o último lugar do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações de futebol feminino, as “navegadoras” entram no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para enfrentar a líder França. É a última oportunidade para chegar ao play-off de permanência e evitar a despromoção à Liga B.