A Palestina e o cinema num ciclo em Coimbra

Manifestações nas ruas, petições nas redes sociais, palestras em livrarias e universidades têm vindo a demonstrar solidariedade para com a causa palestiniana, tendo como pano de fundo a violência extrema dos confrontos Israel-Hamas.

Chega agora a vez de o cinema evocar este conflito de largas décadas que marca o dia-a-dia do Médio Oriente através do ciclo Unprovoked Narratives, uma iniciativa da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) e da associação SOS Racismo com o Palestinian Film Institute, organização independente sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento, à divulgação e à preservação do cinema palestiniano e que em Outubro já havia lançado no seu site uma série de filmes de acesso gratuito, sete deles que chegam agora a Coimbra.

O ciclo, que decorre desta terça-feira e até 21 de Dezembro, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, começa com Gaza Ghetto (1985), a exibir no Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), a casa da companhia A Escola da Noite, mas tem também algumas das suas sete sessões marcadas para o Ateneu de Coimbra e para a Oficina Municipal do Teatro.

Apresentado como o primeiro documentário de longa duração feito em Gaza, Gaza Ghetto é um filme realizado por PeÅ Holmquist, Joan Mandell e Pierre Björklund e é já considerado um “clássico”.

Segundo a organização deste ciclo de entrada livre e com filmes legendados em inglês, este documentário centra-se na vida sob ocupação militar em Jabalia, o maior dos campos de refugiados palestinianos.

PeÅ Holmquist, realizador e produtor sueco que tem no currículo títulos como Back to Ararat (1988), Where Lies my Victory (2002) e Det andra Jerusalem (2017), passou por Portugal no início da sua carreira, sendo dele o filme Quem semeia deve colher (1978), sobre a revolução dos cravos.

O ciclo, cuja programação completa pode ser consultada aqui, conta ainda com filmes como One More Jump (2019), Tale of the Three Jewels (1995) e Ambulance (2016).