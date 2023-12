Quem não tem padrinhos, morre mouro!

Este provérbio popular perdeu a usança que lhe era dada há umas décadas, mas infelizmente continua ainda bastante actual. É um hábito demasiado enraizado no nosso quotidiano para desaparecer por magia. Pedido, recomendação e empenho vindos de palácio, ministério, de alguém influente ou que simplesmente nos seja soprado ao ouvido por amigo ou parente próximo é certo e sabido que terá atendimento condigno e equivalente à importância da pessoa interessada.

Nem que custe um milhão, a prestação será cumprida escrupulosamente, com ligeireza. Mesmo se forem quatro os milhões necessários! Nada impedirá concretizar-se o pedido, não vá o interessado julgar que somos um zé-ninguém incapaz de dar conta do recado. Ficam para trás uns tantos também necessitados de apoio condigno. Mas a esses falta-lhes um padrinho, um bom e bem colocado padrinho, capaz de remover montanhas para alcançar o seu “empenhozinho”. É assim neste país e, desconfio, sê-lo-á por muito mais tempo!

São hábitos que vêm lá muito de trás! Uns 300 anos de inquisição aguçou-nos a “esperteza saloia”, limou-nos as arestas do “desenrascanço”, atirou com a dignidade e o respeito do próximo para a primeira sarjeta que encontrou. E lá vem de novo o ditado à mente: “Quem não tem padrinhos...”

José Carlos Almeida, Aveiro

​Revolução emergente

Sophia de Mello Breyner disse o seguinte: “A cultura é a palavra mais importante na construção de uma sociedade com elevação democrática.” Poderemos resumir a obra dela numa procura incessante pela cultura. É seguramente a palavra mais importante na construção de um país, é o que deve estar na base dos seus alicerces.

<_o3a_p>

Como se consegue criar indivíduos cultos? É esse o principal desígnio de uma escola, os seus principais mandamentos devem ser a capacidade de reflexão, o pensamento construtivo, o sentido crítico, a curiosidade, a humildade e a apreciação do belo.

<_o3a_p>

É um desafio absolutamente gigantesco, mas é essa que deve ser a principal motivação de um jovem professor que inicie uma carreira naquela que é a profissão mais bela e mais nobre.<_o3a_p>

A criação de hábitos de leitura levará à construção de um intelecto que conduzirá seguramente a um crescimento interior.<_o3a_p>

A revolução emergente a fazer neste país é a revolução da intelectualidade, que permita dotar os indivíduos de instrumentos que se baseiem no ser, no altruísmo e na cultura.<_o3a_p>

<_o3a_p> Miguel Xavier Sequeira, Lagos

<_o3a_p> Com a morte de Elliott Erwitt

Foi muito gratificante ver o obituário publicado na sexta-feira, 1.º de Dezembro (na página 28), por ocasião da morte de Elliott Erwitt, o renomado fotógrafo de Magnum aos 95 anos de idade, um dos últimos de uma raça, que, entre muitos outros países, havia trabalhado em Portugal e Brasil: tive a sorte de conhecer e acompanhá-lo na Jamaica, há 50 anos.

Infelizmente, houve um erro de digitação do seu sobrenome no título. No entanto, devemos ser gratos por pequenas misericórdias, não é?

Tony Russell

Mudar a denominação de PS e PSD

Vamos acabar com o socialismo! Grita o PSD, ameaça a IL, vocifera histérico o Chega.

Querem acabar com o que não existe. Há décadas que o PS meteu o socialismo na gaveta, e os seus governos e deputados defendem e praticam uma política de direita de contornos neoliberais, idêntica à que defendem e praticam governos e deputados do PSD. A excepção no PS foi a “geringonça” de 2015 a 2019, por influência do PCP e BE.

Sou social-democrata, afirmou Pedro Nuno Santos, um candidato a sucessor de António Costa no PS, depois deste também ter dito na Alemanha que o PS é um partido social-democrata. Não disseram que era socialista. Embora o que o PS tem feito politicamente também tem muito pouco de social-democracia - é mais uma deriva de direita neoliberal.

Vão acabar com a política de direita, o PSD, IL e Chega? Claro que não, e se tiverem oportunidade vão torná-la mais violenta. E vão continuar a tentar enganar, como aconteceu com a trapalhada do aumento das pensões.

Em nome da verdade e transparência, deviam mudar a denominação dos partidos de acordo com a realidade: o PS ser o Partido Social-Democrata e o PSD o Partido do Centro-Direita.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia