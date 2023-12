Segunda na TV: do Adeus à Linguagem de Godard aos segredos do príncipe André

Este início de semana também conta com Nossa Senhora da Loja do Chinês e O Crime do Padre Amaro.

CINEMA

Tristeza e Alegria na Vida das Girafas

TVCine Emotion, 19h38

Girafa é uma menina de dez anos que sofre pela ausência da mãe, que morreu há algum tempo. Vive com o pai e com Judy Garland, o seu amigo urso de peluche. Um dia, pega em Judy e sai de casa. Com realização e argumento de Tiago Guedes, esta comédia dramática é uma adaptação da peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues. Manel Cruz assina a banda sonora. Maria Abreu (filha do realizador), Miguel Borges, Tónan Quito, Gonçalo Waddington e Miguel Guilherme assumem os papéis principais.

O Chef

AMC, 20h18

Carl Casper já foi um astro da cozinha de autor, mas a sua veia criativa esmoreceu. Quando um respeitado crítico gastronómico escreve uma péssima crítica, Carl tem uma reacção pouco racional, que lhe vai custar o emprego e o prestígio, mas que também lhe vai dar coragem para mudar de vida. Escrita, realizada e protagonizada por Jon Favreau, esta comédia conta também com Sofía Vergara, John Leguizamo, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson.

Adeus à Linguagem

RTP2, 23h01

Filme-ensaio do iconoclasta cineasta de culto francês Jean-Luc Godard. Versa sobre uma relação amorosa e os seus ciclos de encontros, paixões e conflitos, tudo sob a forma de uma narrativa visual intrigante e experimental. Para a construir, Godard recorreu pela primeira vez à tecnologia 3D numa longa-metragem. Adeus à Linguagem foi apresentado em competição no Festival de Cannes, em 2014, onde recebeu o prémio do júri, ex aequo com Mamã, de Xavier Dolan.

Nossa Senhora da Loja do Chinês

TVCine Edition, 23h09

O “realismo mágico” cristalizado pelos escritores da América do Sul é a matriz deste filme-mosaico, realizado e escrito pelo angolano Ery Clave. Faz chocar personagens muito diferentes, ligadas de modo quase invisível: um casal em desintegração que mora numa “casa de lágrimas”, um menino de rua que procura o cão desaparecido, um pastor evangélico e o seu filho, e um comerciante chinês que narra a história enquanto vende estatuetas de Nossa Senhora de Fátima com defeito na pintura.

DOCUMENTÁRIO

Secrets of Prince Andrew

AMC Crime, 23h15

Durante anos considerado o “menino de ouro” da família real britânica, André caiu em desgraça quando o seu nome surgiu ligado à rede de crimes sexuais chefiada pelo magnata (e seu amigo) Jeffrey Epstein. Mas o maior golpe foi auto-infligido: em 2019, deu uma entrevista desastrosa ao programa Newsnight, da BBC, em que negou ter violado uma menor e em que só mostrou arrependimento por ter envergonhado a família ao ficar na mansão de Epstein já depois de ele ter sido condenado.

O caso é esmiuçado neste documentário em duas partes: uma, sobre os antecedentes do príncipe e a ligação a Epstein; outra (para ver dia 11) focada na entrevista.

SÉRIES

O Crime do Padre Amaro

RTP1, 00h05

José Condessa e Bárbara Branco dão vida ao amor proibido na série realizada por Leonel Vieira. Filmada em Leiria, ambiciona ser a adaptação mais fiel à obra de Eça de Queirós. José Raposo, Filomena Gonçalves, Miguel Raposo, Diogo Martins, Emília Silvestre, Joaquim Nicolau, Paulo Pinto, Almeno Gonçalves, Natália Luiza, Marina Albuquerque, Carla Vasconcelos, André Gago e Sérgio Praia juntam-se ao elenco.

Lusitânia

RTP1, 21h01

A série antológica de lendas lusas prossegue com Boi vermelho, uma história que junta um grupo de estranhos “numa estalagem sinistra onde há rumores de um tesouro escondido”, revela a RTP. Todas as personagens guardam segredos e há um clima conspirativo no ar. Allex Miranda, Miguel Moreira, Madalena Aragão, Miguel Loureiro, António Mortágua, Catarina Wallenstein e Sílvia Chiola são os actores de serviço. A realização e o argumento voltam a ser, respectivamente, de Frederico Serra e Nuno Soler.

INFANTIL

Os Mistérios de Rock Island

Nickelodeon, 18h42

Taylor (Alexa Curtis) e os amigos estão de volta para uma nova ronda de investigações à misteriosa ilha de Rock Island. A segunda temporada da série australiana arranca hoje, com 20 novos episódios para ver de segunda a sexta.