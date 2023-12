Uma toupeira cega e esquiva que se julgava extinta reapareceu após três anos de buscas

Chama-se toupeira dourada de De Winton, é cega e um animal bastante esquivo que se julgava extinto. Agora foi (re)encontrada na África do Sul numa expedição do Endangered Wildlife Trust.

Uma toupeira cega que se pensava estar extinta desde 1936 foi recentemente redescoberta nas dunas de areia da África do Sul usando eDNA — uma técnica que recolhe células da pele que as criaturas vivas perdem "enquanto estão ocupadas com as suas vidas", disse o líder da expedição.

A redescoberta da toupeira dourada de De Winton oferece a oportunidade de aprender mais sobre um pequeno mamífero que, até à data, tem sido pouco compreendido pela comunidade científica. Oferece também a oportunidade de reforçar os esforços de conservação desta criatura esquiva e dá esperança aos esforços para encontrar outras espécies que os cientistas presumem estarem extintas, disse Cobus Theron, gestor sénior de conservação da Endangered Wildlife Trust e líder da expedição.

Mas tentar encontrar o pequeno companheiro tem sido como um desafio de whack-a-mole [jogo popular em que temos que rapidamente apanhar toupeiras que vão aparecendo em vários locais de um tabuleiro] no salão de jogos da natureza.

"É muito difícil compreendê-los porque passam a maior parte das suas vidas debaixo da terra", disse Theron ao The Washington Post. "Têm músculos abdominais incríveis e têm braços muito fortes, semelhantes a pedais, para se deslocarem na areia. Dependem inteiramente da audição para caçar, por isso devem ter uma audição soberba."

Foto Redescoberta da toupeira dourada de De Winton Endangered Wildlife Trust

O artigo que relata a busca da toupeira dourada de De Winton foi publicado a 24 de Novembro na revista científica Biodiversity and Conservation. Para encontrar o misterioso mamífero, a equipa de Theron, do Endangered Wildlife Trust e da Universidade de Pretória, utilizou uma tecnologia revolucionária chamada eDNA, ou seja, o ADN ambiental que os animais libertam nos seus ecossistemas.

A equipa de Theron recolheu amostras de areia ao longo das praias e dunas da costa noroeste da África do Sul — o único local onde a toupeira dourada de De Winton tinha sido vista anteriormente — e depois a equipa peneirou essas amostras num laboratório para isolar o eDNA.

Para diferenciar a toupeira dourada de De Winton de outras espécies de toupeiras, a equipa utilizou uma amostra de ADN que tinha sido mantida por um museu sul-africano durante décadas.

Têm músculos abdominais incríveis e têm braços muito fortes, semelhantes a pedais, para se deslocarem na areia. Dependem inteiramente da audição para caçar, por isso devem ter uma audição sensorial soberba.

Quando a equipa comparou as suas sequências de ADN electrónico com a amostra, verificou-se uma clara correspondência com a toupeira dourada de De Winton, segundo o seu estudo.

"Isto pareceu-me algo que poderia mudar o jogo", disse Theron. "Se a técnica pudesse encontrar a toupeira dourada de De Winton, poderíamos usá-la para qualquer uma das toupeiras douradas".

Desde então, a equipa já apanhou pelo menos uma toupeira dourada de De Winton e fotografou-a. Theron pretende utilizar a técnica de eDNA para continuar a mapear o habitat da criatura e assegurar a sua conservação face aos desenvolvimentos residenciais e à exploração mineira em curso. "Precisamos de proteger o habitat. Essa é uma prioridade absoluta", disse Theron. "O estudo e a compreensão vêm depois".

O esforço de três anos da equipa de Theron para encontrar a toupeira dourada de De Winton "é uma história de esperança", acrescentou Theron. "Mostra que ainda há oportunidades — mesmo nos dias de hoje — para descobrir coisas novas, aprender mais e conservar mais."

Foto Redescoberta da toupeira dourada de De Winton Nix Souness/Endangered Wildlife Trust

E surge poucas semanas depois de os cientistas terem anunciado que tinham documentado a existência de outro mamífero que se pensava ter desaparecido, a equidna de bico longo de Attenborough, durante uma expedição à província da Papua, na Indonésia. Um grupo de cientistas da Universidade de Oxford registou imagens do mamífero que põe ovos — que só tinha sido avistado uma vez, em 1961 — com câmaras de rastreio remoto que instalaram este Verão nas inóspitas montanhas Cyclops.

"A equidna de Attenborough tem os espinhos de um ouriço-cacheiro, o focinho de um tamanduá e as patas de uma toupeira", afirmou James Kempton, o biólogo de Oxford que liderou a expedição, num comunicado. "Devido à sua aparência híbrida, partilha o seu nome com uma criatura da mitologia grega que é metade humana, metade serpente".

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post