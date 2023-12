Transvases

De transvases percebo muito pouco e só ouço falar deles em Espanha, do Norte pluvioso para o Sul seco. Numa lógica perfeitamente aceitável para o grande público. Situação que se replica sem grandes diferenças em Portugal. Ainda ontem ouvi na rádio alguém chamar a atenção para esta situação, em que o Noroeste do país beneficia de um regime de pluviosidade anual que permite repor em cada ano os stocks hídricos enquanto no Sul as barragens, mesmo nesta altura do ano, estão abaixo do desejável. Uma vez que já sabemos que a situação tende a agravar-se, é estranho não haver já um plano (pelo menos isso) de construção dessas infra-estruturas. Eis uma boa e consensual aplicação para o PRR! Cobriu-se o país de auto-estradas, algumas redundantes e todas caríssimas. E os transvases para preparar o futuro em Portugal, nada?

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Lagos, cidade-boutique

Ouvi na televisão que mais de um terço dos residentes no concelho de Lagos são estrangeiros e não me custa a crer que assim seja. Além dos atributos comuns a outros locais – paz social, Inverno ameno, pessoas simpáticas e prestáveis, segurança, fartura de espaço, gastronomia requintada, praias incomparáveis –, Lagos conservou uma sobriedade urbana e um ritmo de vida que atraem os estrangeiros que querem desfrutar do seu tempo de reforma num ambiente sossegado e aprazível. Lagos é também acesso privilegiado ao Sudoeste Vicentino, região de peculiar encanto e poderosa carga histórica, e um recanto onde ainda se encontram pinceladas de um Algarve maravilhoso que, mais para Oriente, já desapareceu, preterido pela modernidade. Que eu saiba, os estrangeiros apenas lamentam a ferrovia, que estimariam fosse mais eficaz e frequente, nomeadamente os britânicos, que adoram viajar de comboio e dão-se mal a guiar, pela direita, no caos perpétuo da EN125.

Eduardo Zúquete, Lisboa

Javier Milei e o voto jovem

O que escrevi em epígrafe é o aproveitamento de parte de um título que a professora Rita Figueiras, da Universidade Católica Portuguesa, escolheu para desenvolver um texto de sua autoria (PÚBLICO, 28/11). Faz uma análise esclarecida dos tempos conturbados em que vive a juventude em certos sistemas democráticos. Escreve – e não é novidade para pessoas atentas e bem informadas – que “a incapacidade crónica de os sistemas democráticos gerarem soluções beneficia candidatos anti-sistema” - verdade de La Palisse. De facto (e volto a citá-la), “nas sociedades em processo de desconsolidação” (nesta palavra a professora usou aspas e eu não as usaria) democrática encontramos uma geração que (…) cresceu em contextos de crise económica, política, de refugiados, climatérica, pandémica, inflacionária, etc. Não conheceram outra realidade e chegaram à maioridade sem expectativas de estabilidade profissional e financeira numa sociedade agressiva e impiedosa. Ora, o problema fulcral está aqui. No nosso país, o que tem feito a classe política instalada (e bem instalada) para reverter (verbo da moda) esta situação? Nada. O populismo vai continuar a crescer e o esboroamento e a degenerescência do regime continuarão. O que aí vem não augura nada de bom para os jovens que, paradoxalmente, têm tudo e não têm nada e estão a caminho de um beco sem saída, mas é o desespero, a desesperança e o niilismo em que mergulharam muitos jovens que faz com procurem evadir-se e alienar-se em práticas adictivas, hedonistas e consumistas que os empobrecem. Para o populismo, estas situações são terrenos ferazes para medrar.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Cavaco não sai de cena

Há pessoas que, estando ou tendo estado demasiado tempo em lugares de destaque, de visibilidade, não conseguem sair de cena. E algumas não têm - nunca tiveram - o carisma que os próprios acham ter, mas por qualquer motivo, em dado momento, foram, até, eleitos democraticamente para cargos que ocuparam. E não querem sair do palco, e há quem se aproveite "disso" para preencher "vazios". É quase engraçado, passar em zapping e sem som, os telejornais de 25 de Novembro, e ver uns celebrantes da data - a dar mais importância a esta que ao 25 de Abril (!?) -, uns jovens que circulam entre manifestações do clima, da habitação, a favor da Palestina, antiviolência, e eis Cavaco a chegar à reunião do seu partido e a falar, falar, apesar de dizer que ia para ouvir. E com aquele ar sisudo, de quem tem sempre razão e nunca se engana, a dizer qual a via que o partido deve seguir. Cavaco a preencher vazios. Cavaco Silva, num tempo que já não é o seu. Mas o partido, algo sem rumo e sem pessoas de peso, claro que gostou.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto