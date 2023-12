Rita Barros documentou remodelação do Chelsea Hotel em luta pelo direito à habitação

A fotógrafa portuguesa Rita Barros documentou em imagens a remodelação do famoso Chelsea Hotel, em Nova Iorque, onde reside desde 1984, uma "decisão emocional" que lhe valeu na luta para manter a sua casa.

A vida nos apartamentos do emblemático edifício nova-iorquino onde já residiram figuras como Bob Dylan, Patti Smith, Dylan Thomas ou Janis Joplin já tinha despertado o interesse da fotógrafa e professora na Universidade de Nova Iorque em livros como 15 Anos Chelsea Hotel.

Ao longo dos anos, Rita Barros, residente no quarto 1008, o mesmo onde o escritor e inventor Arthur C. Clarke escreveu o romance de ficção científica 2001: Odisseia no Espaço, que Stanley Kubrick viria a transpor para filme, fotografou as vivências individuais dos amigos e vizinhos, permanentes ou ocasionais.

À agência Lusa, a fotógrafa contou a "luta violenta" que travou para manter a sua casa, depois de os novos donos terem comprado o hotel residencial em 2007, e tentado expulsar os inquilinos para o remodelar a partir de 2011.

"Foi uma luta muito feia. Eu e outros conseguimos ficar, muitos não. O prédio foi renovado, e é outra realidade que não tem nada a ver com aquela que eu conheci muito bem. Continuo a ter a minha casa, e essa parte é muito importante. Poder manter este espaço privado, em que se fecha a porta e nos sentimos protegidos pelas paredes", descreveu a artista, por telefone.

Os novos donos adoptaram "uma política de pôr tudo na rua", disse Rita Barros, que lutou até este ano, nos tribunais, pela sua casa, tal como os vizinhos, cujas histórias acompanhou. A sua é uma história vitoriosa, a de muitos outros não.

"Está a acontecer por todo o mundo. Portanto, a história repete-se. Eu tive a sorte de estar rodeada de pessoas que me apoiaram. Sozinha não conseguia. Não teria capacidade de lidar com a maldade diária e constante", sublinha a artista, que este verão foi seleccionada para expor no Royal Academy Summer Show, em Londres.

"Ouvi histórias horríveis de imigrantes que não perceberam a situação e saíram, não resistiram ao assédio", relata, acrescentando que com as imagens que colocava na rede social Facebook foi fazendo um diário do processo. Acabaria por usá-las em tribunal "como prova de que não era mentira e de que tudo aquilo estava a acontecer".

"Há essa função fantástica da fotografia, de estabelecer os factos", que usou em seu favor, a partir do momento em que sentiu que estava a "lidar com o ser humano no seu pior".

"Mentalmente também foi muito bom, ajudou-me", disse à Lusa. "Eu fiz fotografias que têm a ver com essa luta, até emocional, de tentar entender o que se está a passar, o absurdo das situações, o partirem-me as paredes. A fotografia, nesse sentido, é muito boa porque ajuda emocionalmente a lidar com o que se tem de enfrentar", recordou a fotógrafa nascida em Lisboa, em 1957.

Em Novembro, a Imprensa Nacional Casa da Moeda lançou um livro dedicado à sua obra, inserido na Coleção Ph, sobre a fotografia portuguesa contemporânea, que percorre o trabalho da autora desde os anos 1980 até à actualidade, e inclui algumas das séries consideradas icónicas, como The last cigarette (2004) e Presence of Absence (2005-2006), e outras inéditas como Flowers (2023).

"Sempre vi [o mundo] através da imagem fixa. Fotografia é algo que eu tenho no sangue, ou nos olhos. E é uma maneira de ver o mundo, de perceber o mundo", afirmou à Lusa.

Rita Barros, cuja primeira exposição se realizou em 1987 no PS1 Contemporary Arts Center em Nova Iorque, e que possui um arquivo de paisagens urbanas e retratos de escritores, músicos e artistas representado pela Getty Images e regularmente publicado internacionalmente em jornais e revistas, tem acompanhado as mudanças globais, e os seus projectos mostram "uma fotografia muito vivida, não conceptual".

"A minha fotografia é muito mais uma vivência, e retrata situações que estou a pensar ou a elaborar, ou [problemas para os quais estou a] procurar solução", explicou, apontando que teve a sorte de ter pessoas à sua volta que a apoiaram.

A série Room 1008: The Last Days foi exibida em 2021 numa exposição no Centro Cultural de Cascais, organizada pela Fundação D. Luís I e pela Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da programação do Bairro dos Museus.

Fotografias de plásticos a cobrir mesas e cadeiras, objectos pessoais retirados dos lugares habituais, livros empacotados, mostram a melancolia de uma despedida de um edifício centenário que acolheu vidas de famosos e desconhecidos que por ali passaram ao longo de décadas.

Nessa mostra também foram exibidos um livro de artista de 12 metros que ocupou duas paredes, e um conjunto de pequenos vídeos realizados durante dois anos de confinamentos em Nova Iorque.

Questionada sobre novos projectos, agora que venceu a luta para manter a sua casa, Rita Barros disse que está a ser ponderada uma exposição dos seus livros de artista, numa selecção dos 80 que criou ao longo de 20 anos, e dos quais apenas expôs alguns, pontualmente.

"São títulos únicos e sobre cada um há edições de três ou quatro ou seis, vai variando. Geralmente guardo uma cópia, mas são todos originais, feitos à mão, têm todos fotografias coladas, não são cópias impressas. Por serem feitos à mão, há sempre pequenos erros, e eu gosto desses pormenores, de não serem completamente perfeitos", apontou a fotógrafa que tem um mestrado pela Universidade de Nova Iorque/Centro Internacional de Fotografia, onde é professora.

A sua obra tem sido exposta regularmente em instituições como a Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, o Centro Português de Fotografia e o Museu de Serralves, no Porto, os Encontros de Fotografia de Coimbra, o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, no Brasil, a Royal Academy of Arts, em Londres, e o Museu de Arte Contemporânea de Madrid, entre outras instituições.

Sobre a sua ligação a Portugal, disse que continua a ser forte e constante, porque passa cerca de três a quatro meses por ano no país de origem, sobretudo em Lisboa: "Eu sinto-me uma pessoa dos dois lados, mas acabo por estar mais em Nova Iorque porque dou aulas. Tenho dupla nacionalidade. Sempre tive muito contacto com Portugal. É uma riqueza ter essa liberdade", avaliou.

Relativamente à cena das artes visuais, Rita Barros considera que "há fotógrafos excelentes e imenso talento em Portugal, com muitos pequenos eventos ligados à fotografia, exposições em vários espaços e uma actividade que fascina sempre, sobretudo em Lisboa, que é muitas vezes feita com muito poucos meios".

"Em Nova Iorque não há essa energia de querer fazer e mostrar, mesmo não havendo muito dinheiro. Aqui há toda uma estrutura muito mais comercial, porque é um grande centro de troca, de venda, de luxo, de publicidade. Há menos esse lado genuíno. São atitudes diferentes em relação ao que se mostra e como", disse a fotógrafa que mostrou pela primeira vez imagens da série Room 1008 no Porto 2001, Capital Europeia da Cultura.

Sobre a fotografia a nível global, considera que agora "existe quase em função do Instagram e das redes sociais, e perde-se muito com esse lado, porque é quase tudo cópia da cópia".

"São poucos os que conseguem fazer algo original. A maioria acaba por fazer o mesmo do mesmo. Há as possibilidades do telemóvel, muita banalização da imagem, e todos acabam por fazer a mesma coisa. É como ter-se um ecrã branco. O centro da imagem acaba sempre por ser a compra e venda de alguma coisa de algum influencer", lamentou.

O Wilfredo Lam Contemporary Art Museum, em Havana, Cuba, a Photo Espanha, a Paris Photo ou a Fundação Gulbenkian em Paris são outros contextos onde Rita Barros tem exposto, estando representada em várias colecções de arte portuguesas e estrangeiras, como as do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, do Novo Banco, do Centro Português de Fotografia e da New York Public Library.