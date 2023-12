Carneiro acredita que vencerá eleições e promete dedução de juros do empréstimo da casa no IRS

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro assumiu esta sexta-feira estar convicto de que vai ganhar as eleições internas e, posteriormente, as legislativas, alegando que os militantes estão a "tomar consciência" do que está em causa. Caso isto aconteça, o socialista prometeu repor a dedução no IRS dos custos com os juros dos empréstimos bancários para compra de habitação.

"Os militantes estão aqui, estão a tomar consciência do que está em causa e eu estou convicto que vou ganhar as eleições dentro do PS e vou ganhar as eleições [legislativas]", afirmou José Luís Carneiro aos jornalistas à entrada para um encontro com militantes em Lourosa, no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

Contando que à chegada foi abordado por um homem, simpatizante do PS, que lhe perguntou se podia votar porque queria que ele fosse primeiro-ministro, o socialista explicou que, nestas eleições, só podem votar os militantes, ao contrário do que ele gostaria. E acrescentou: "Eu gostaria que tivessem sido eleições abertas, como aconteceu com António Costa e António José Seguro, porque aí, bom aí, eu estaria já hoje com mais de 70% dos votos dos simpatizantes do Partido Socialista".

O candidato à liderança do PS pediu aos militantes para votarem em quem tem condições para ser primeiro-ministro porque "essa é mesmo a questão que está em cima da mesa". Motivo pelo qual é importante que os militantes se mobilizem para participar nas sessões e para terem uma palavra activa na discussão da moção de estratégia, vincou.

José Luís Carneiro ressalvou que os portugueses o reconhecem pelo seu percurso cívico e político e pela experiência política que teve nos vários níveis de decisão do Estado. "Reconhecem em mim capacidades para que o país tenha alguém com capacidade de fazer as reformas de que o país precisa, mas fazendo em diálogo, em concertação e em cooperação com todas as forças políticas e sociais no nosso país", sublinhou.

O socialista revelou que tem recebido, por parte de muitas pessoas, a mensagem de que gostariam que ele fosse primeiro-ministro, algo que lhe dá "um conforto muito grande". "Nós éramos umas dezenas há 15 dias e hoje já somos muitos milhares no país todo", disse José Luís Carneiro, actualmente ministro da Administração Interna.

Valorizar os rendimentos das famílias

Caso seja eleito secretário-geral do PS e vença as eleições legislativas a 10 de Março, José Luís Carneiro prometeu que irá repor a dedução no IRS dos custos com os juros dos empréstimos bancários para compra de habitação.

"Comprometo-me a garantir que as famílias que têm empréstimos bancários para habitação terão uma dedução no IRS no que respeita aos custos com os juros desses empréstimos", afirmou ainda o socialista. Esta proposta, que faz parte da sua moção de estratégia, é "muito importante para todos os portugueses", acrescentou.

Dizendo que o objectivo é valorizar os rendimentos das famílias, José Luís Carneiro referiu que a medida abrange milhares de famílias portugueses, particularmente os mais jovens, que querem comprar casa e que hoje têm custos muito elevados com a habitação. "São muitas as famílias portuguesas que têm créditos à habitação, muito particularmente as classes médias e os mais jovens", ressalvou.

Actualmente, podem deduzir-se despesas de juros de empréstimos desde que tenham sido contratados até ao final de 2011 e para compra de casa para habitação própria e permanente ou arrendamento permanente.

Ainda em matéria de habitação, o actual ministro da Administração Interna defende um "pacto nacional" para "aumentar muito significativamente o parque público de habitação acessível e o fomento da construção de nova habitação e da reabilitação urbana para fins habitacionais, pelo sector privado e cooperativo, alinhando incentivos nos casos em que os imóveis se destinem a habitação a custos controlados".

Segundo José Luís Carneiro, para fazer face à crise neste sector é preciso "apoiar conjunturalmente as famílias com dificuldade de pagamento das suas prestações ou das suas rendas, bem como dar resposta imediata ao alarmante crescimento do número de pessoas sem-abrigo".

Nas eleições de 15 e 16 de Dezembro, José Luís Carneiro terá como adversários na corrida à liderança do PS o deputado e ex-ministro Pedro Nuno Santos e o dirigente socialista Daniel Adrião.