No reino do vinho dos homens

Os bons livros, como os bons vinhos, têm um fim de boca longo. É com esta frase que termina o livro "Do vinho de Deus ao vinho dos Homens: o vinho, os mosteiros e o Entre Douro e Minho", obra do investigador Gonçalo Maia Marques que neste dia 1 de Dezembro recebe o Prémio de História Alberto Sampaio 2023, uma escolha com direcção científica da Academia de Ciências de Lisboa.

Não é comum um livro que nasce do vinho receber a atenção dos académicos, e por isso mesmo é ainda mais relevante a distinção. Partindo dos mosteiros e das ordens religiosas que lhes deram origem, o livro guia-nos em várias viagens pelos primórdios vitivinícolas, cruzando a história o território, os mosteiros e os monges que os habitaram.

É, pois, de história, vinho e paisagem, que se enche esta obra, tendo como ponto de partida a tese de doutoramento que o seu autor há cerca de uma década defendeu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi então unânime a classificação máxima de Distinção e Louvor, pelo que seria óbvio o desafio de avançar do rigor académico para a satisfação da curiosidade geral.

O resultado é um percurso guiado. "Várias viagens por territórios vinícolas, incorporando neles mosteiro e gastronomia, uma fórmula imbatível", alicia o posfácio assinado por José Augusto Marques. Viagens que têm como primado o terroir, o território do vinho, os mosteiros e os monges. Fundamentalmente os beneditinos, responsáveis pelo grosso dos conventos instalados na região, e os grandes impulsionadores pela Europa em geral das técnicas e conhecimento que está na base da moderna viticultura e enologia.

É a história do vinho nas suas origens. "Os homens compreenderam como é forte e umbilical a ligação entre os mosteiros e o vinho", diz-nos o autor nesta viagem "através das memórias que a paisagem nos deixa – das vinhas velhas aos lagares, às pipas e às cubas, passando pelos belos altares onde as folhas de vide trepam por colunas salomónicas e pelos anjos barrocos, papudos, que se embriagam de alegria bebendo o vinho de Deus".

Uma viagem histórica que que arranca antes da nacionalidade, partindo do universo galaico-portucalense como o terroir natural do Alvarinho. Que começa na Abadia de San Campio e nos vinhos das Terras Gauda, avança pelo Mosteiro de Santa Maria e Oia, Martin Codax e os trovadores medievais, até atravessar o Minho para um percurso por três viagens estruturais. Uma primeira "nos caminhos de São Teotónio e do Cardeal Saraiva", a segunda "por terras de São Martinho de Dume e São Geraldo de Braga", a terceira "por terras de D. João Peculiar e de D. Gabriel de Sousa".

Mas nem só mosteiros e conventos, também produtores como Anselmo Mendes, Palácio da Brejoeira, a Casa de Abrigueiros ou de Vila Boa, as quintas de Tamariz, Aveleda, Arcas, Lixa, Covela e Vilacetinho preenchem este roteiro do reino do vinho dos homens que a comunidade académica distingue com o Prémio de História Alberto Sampaio deste ano.

Interessante é que também noutra perspectiva o sector do vinho recolheu atenção e aprovação do meio académico e científico. O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) e o seu presidente, Gilberto Igrejas, foram também distinguidos com o prestigiado Prémio Nacional de Bioética, promovido pela Associação Portuguesa de Bioética, reconhecendo os méritos do projecto "IVDP+Educa: Saber Beber, Viver Melhor" na promoção dos hábitos de consumo saudável e moderado junto dos mais jovens. Mesmo limitada ao Douro, esta iniciativa de âmbito pedagógico e focada na comunidade escolar tem o grande mérito de enquadrar a questão.

O saber beber parece ser mesmo a questão central. E quando é uma entidade como a Associação Portuguesa de Bioética a reconhecer o mérito dessa aposta na educação, isso ganha importância acrescida. Fundamentalmente, numa altura em que o sector é confrontado com ameaças proibicionistas e teorias radicais.