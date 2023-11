Sexta na TV: A Baleia e as Sombras

CINEMA

Liga da Justiça de Zack Snyder

Cinemundo, 20h

Em 2017, saiu um blockbuster com Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amy Adams, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen e J. K. Simmons como super-heróis. Zack Snyder, o realizador, retirou-se por causa de divergências com o estúdio. Os fãs fizeram campanha, a Warner devolveu o filme ao autor e ele acabou por assinar este director’s cut, em 2021.

A Baleia

TVCine Top, 21h30

Drama realizado por Darren Aronofsky, com base na peça de Samuel D. Hunter, que aqui se responsabiliza pelo argumento. Brendan Fraser, no papel que lhe valeu o Óscar, dá corpo a Charlie, um homem com obesidade mórbida que vive numa imensa solidão. O que mais o consome é a culpa de não ter acompanhado o crescimento da filha (Sadie Sink). Mas, agora, está decidido a reconquistar o afecto dela.

Sombras

RTP2, 23h28

Película fundadora do cinema independente norte-americano, foi a primeira longa-metragem de John Cassavetes. A história, passada no seio da geração beat nova-iorquina, aborda as relações inter-raciais a partir do exemplo de uma jovem afro-americana de pele clara (Lelia Goldoni) que se envolve com um homem branco (Hugh Hurd) – até ele descobrir a ascendência dela.

Candy Cane Lane

Prime Video, streaming

Estreia-se uma comédia de Natal protagonizada por Eddie Murphy e recheada de um concurso de decorações, uma elfa marota, uma família em apuros e um feitiço a quebrar em contra-relógio. A realização é de Reginald Hudlin, segundo um argumento de Kelly Younger. Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede e Chris Redd também fazem parte do elenco.

DOCUMENTÁRIOS

A Maravilha do Canto

RTP1, 10h

Um “festival da canção” da natureza, com David Attenborough a mostrar os dotes canoros de criaturas como o lémure, a baleia-jubarte ou o pássaro-lira, bem como a importância do canto para a sobrevivência das espécies.

Sida 4.0

RTP2, 22h53

Ser diagnosticado com VIH é hoje muito diferente do que era nos anos 1980, sobretudo graças à evolução da medicina, tanto no tratamento como na profilaxia, e às intensas campanhas de apoio e sensibilização. Já a discriminação e o estigma continuam a ser um desafio. Esta série documental, da autoria de Marina Caldas, oferece uma panorâmica histórica do vírus e do seu impacto no contexto português.

Conta com testemunhos de quem vive com ele há anos, de quem o combateu activamente e de quem tem apoiado quem precisa, sempre com a consultoria científica do professor e médico infecciologista Francisco Antunes. Os cinco episódios começam a ser debitados hoje, a ritmo semanal. O primeiro é O aparecimento do vírus.

CULINÁRIA

Os Doces de Anna Olson

Casa e Cozinha, 20h30

Muffins, waffles, musses, merengues e croissants estão entre os doces confeccionados por Anna Olson, chef pasteleira norte-americana que se tornou um ícone da culinária no Canadá, onde vive. Hoje começa a terceira temporada do programa em que partilha as suas receitas. Serão 20 novos episódios, para saborear de segunda a sexta-feira.

DESPORTO

Futebol: Noruega x Portugal

RTP1, 17h52

Directo. Na fase de grupos da Liga das Nações feminina, as “navegadoras” vão a Oslo reencontrar a selecção norueguesa, depois de a terem batido em Barcelos por 3-2.

INFANTIL

A Casa da Magia (VP)

Panda, 21h30

Trovão, um gatinho abandonado, encontra refúgio na enorme mansão onde vive Lorenzo, um velho e bondoso mágico (com voz de Luís de Matos). Quando o senhor sofre um acidente, o seu mal-intencionado sobrinho aproveita para pôr a casa à venda. Mas o pequeno Trovão tem uma ideia para o impedir: fazer com que todos os potenciais interessados creiam que a casa está assombrada. Jeremy Degruson e Ben Stassen são os realizadores desta animação franco-belga.