Alma Viva, de Cristèle Alves Meira, nomeado para prémios Goya

O filme Alma Viva, da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, é candidato aos prémios espanhóis Goya, revelou esta quinta-feira a organização.

Alma Viva está nomeado para o Goya de Melhor Filme Ibero-americano, juntamente com La Memoria Infinita (Chile), Puan (Argentina), La Pecera (Porto Rico), e Simón (Venezuela).

Primeira longa-metragem de Cristèle Alves Meira, Alma Viva é uma ficção que aborda a emigração, o misticismo e a cultura transmontana. Produzida pela Midas Filmes, foi integralmente rodada em Junqueira, concelho de Vimioso, onde a realizadora tem raízes maternas.

Estreou-se em 2022 na Semana da Crítica em Cannes, e já recebeu duas dezenas de prémios, entre os quais seis Sophia da Academia Portuguesa de Cinema.

Segundo a lista de nomeados anunciada pela Academia de Cinema de Espanha, na categoria de Melhor Filme de Animação está a longa-metragem They Shot the Piano Player, de Fernando Trueba e Javier Mariscal. Co-produzida pela produtora portuguesa Animanostra, teve apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual e participação da RTP.

O filme tem como pano de fundo a música brasileira, em particular os primeiros anos da bossa nova, mas também aborda a "brutalidade dos regimes ditatoriais" que marcaram a América Latina nos anos 1960 e 1970, refere a sinopse.

O mote é a vida trágica do pianista brasileiro Francisco Tenório Jr., considerado um dos nomes fundamentais da bossa nova, que desapareceu em Buenos Aires, em Março de 1976, numa ocasião em que acompanhava Toquinho e Vinicius de Moraes num concerto.

A 38.ª edição dos Goya está marcada para 10 de Fevereiro em Valladolid e os filmes mais nomeados são 20.000 Espécies de Abelhas, de Estíbaliz Urresola Solaguren, com 15 nomeações, e A sociedade da Neve, de Juan Antonio Bayona, com 13.