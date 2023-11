No comer e no beber, leve o seu tempo, escolha a sua rota

Como relaxar

É num antigo solar, revisto e aumentado, que fica o novo hotel de Barcelos. O Solar de Vila Meã celebra a tradição com toques de modernidade e dá o ar de casa de família com todos os requintes.

No Porto, em plena Avenida dos Aliados, abriu um spa com tratamentos de luxo, música relaxante e muitos tons de azul.

Na arte de alimentar o bem-estar, podemos ainda "lavar as vistas" nas novas montras lisboetas e entrar nas modas da Dior.

Por onde andar

Para quem quiser passear em Lisboa de "forma genuína" e fora das rotas típicas, aqui fica um mapa, cortesia do atelier húngaro KÉK e da Trienal de Arquitectura de Lisboa. A ideia é que cada um escolha a sua rota e leve o seu tempo, de forma a "privilegiar uma exploração da cidade não intrusiva, mas com a vivência calma e tranquila de um passeio".

Sem grandes calmas está o espírito natalício que assenta, como sabemos, quando o Homem quiser – Óbidos, Bragança, Santa Maria da Feira, Alenquer e Porto são, para já, alguns dos lugares iluminados com os ares (e o cheiro) do Natal.

Os Protegidos do Teatromosca, a opereta O Morcego e mais uns Palcos da semana acertam o passo à agenda.

O que comer

Trufas brancas, gastronomia de bordo, Cozinha dos Ganhões e brunches de domingo.

Da mais simples à requintada, na lavoura ou à mesa de um chef estrelado, da preparação à degustação e (até) conservação, a comida traz sempre sinais de amor e Portugal conta mais honras de campeão – para a La Liste, é mesmo um "destino obrigatório para os gourmets".

Galardões à parte, vale a pena fazer prova das carnes do Emblemático e do mar do Guelra, ambos em Lisboa.

O que beber

É chegada a altura de encher o copo com vinhos de Inverno e conhecer os seus territórios.

Da riqueza de Palmela à preciosidade do Algarve, sem esquecer o Alvarinho de Monção e Melgaço, a vida do vinho turco e os créditos da talha e do garrafão, encontramos colheitas e identidades singulares com raízes sólidas.

Com o Natal à porta, Manuel Carvalho dá-nos 12 vinhos para celebrar a grande noite em família e mais uma dúzia para brilhar no departamento de prendas engarrafadas. Isso e mais "qualquer coisinha para acompanhar", e estamos tratados.

O que ver

Aos cinemas chegam, entre outros filmes, Onde Fica Esta Rua? Ou Sem Antes Nem Depois, de João Rui Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues a partir do clássico Os Verdes Anos, e Consentimento, um drama biográfico baseado nas memórias de Vanessa Springora e realizado por Vanessa Filho.

No pequeno ecrã, Vai Correr Tudo Bem com Guilherme Geirinhas e as conversas de Fábio Porchat em Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!.

O que ler

Um lugar de linhas livres, onde se pode entrar, sentar e ler. Assim é a Livrearia, em Ponte de Lima, um espaço que não tem funcionários nem caixa e que convida a "voar" para dentro dos livros – quem quiser levá-los, basta ir a um dos "comércios vizinhos" e pagar.

Baumgartner de Paul Auster, A Hora dos Lobos – A Vida dos Alemães no Rescaldo do III Reich de Harald Jähner e García Márquez – História de Um Deicídio de Mario Vargas Llosa são outros dos títulos em banca.

Os pequenos leitores ficam com um livro sobre a liberdade, o respeito e o valor do "ninguém é de ninguém".

