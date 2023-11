Quatro membros dos BTS vão começar o serviço militar em meados de Dezembro

Quatro membros do supergrupo de k-pop BTS vão começar a cumprir o serviço militar em meados de Dezembro, juntando-se aos três que já estão alistados, informou na quarta-feira a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, citando fontes da indústria musical.

O grupo de sete membros está a fazer uma pausa temporária enquanto os seus membros cumprem o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul.

A Coreia do Sul tem um dos maiores Exércitos activos do mundo, sendo que todos os homens com idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos são obrigados a cumprir o serviço militar entre 18 e 21 meses.

No entanto, tem havido um debate público sobre se os membros dos BTS devem beneficiar de isenções, tendo em conta as suas contribuições para a lucrativa indústria do k-pop.

O líder do grupo, RM, e o vocalista V alistar-se-ão a 11 de Dezembro, enquanto Jimin e Jung Kook seguirão o exemplo no dia seguinte, informou a Yonhap.

Após o treino inicial, os quatro servirão como soldados do Exército no activo durante 18 meses, de acordo com outro relatório do meio de comunicação social de entretenimento Star News.

A agência de gestão dos BTS, a Hybe, que disse que os quatro tinham começado o processo de alistamento, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. No início deste mês, Jung Kook anunciou num blogue que iria cumprir o serviço militar em Dezembro.

Jin, de 30 anos, o membro mais velho do grupo, deverá ser dispensado do serviço militar em Junho; J-Hope iniciou o seu serviço militar obrigatório em Abril.