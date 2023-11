O Real “deu” a final ao Sp. Braga

“Merengues” triunfam sobre o Nápoles e deixam minhotos com o destino nas mãos. Salzburgo empata em San Sebastián e vai discutir com o Benfica o lugar na Liga Europa.

O Real Madrid deu vida ao Sp. Braga na Liga dos Campeões, ao triunfar em casa sobre o Nápoles por 4-2. Ao mesmo tempo que os minhotos empatavam em casa com o União Berlim, os “merengues” chegavam à sua quinta vitória no Grupo C. O triunfo dos “blancos” faz com que o Nápoles-Sp. Braga da última jornada seja decisivo para decidir o outro apurado – os minhotos irão precisar de ganhar por dois, ao campeão italiano bastará um empate.

No Grupo D, o Salzburgo não fez melhor em San Sebastián frente à Real Sociedad do que o Benfica na Luz, ficando-se por um empate sem golos frente à equipa basca. Ou seja, o terceiro lugar do agrupamento, que dá acesso à Liga Europa, ficará mesmo para a última jornada na Áustria – ao Salzburgo bastará um empate, o Benfica precisará de vencer por dois, para ter mais golos marcados do que os austríacos.

No Grupo A, o Bayern Munique já tinha o primeiro lugar mais do que garantido e não deu tudo no empate (0-0) com o Copenhaga. Em Istambul, assistiu-se a mais um colapso do Manchester United, que parecia ter o jogo controlado, com Bruno Fernandes a marcar um golo, mas acabou por ceder um empate (3-3) com o Galatasaray.

E, à entrada para a última jornada, os “red devils” estão em último do grupo e, para continuarem a ter vida na Champions, terão de bater o Bayern, um resultado que pode não chegar se alguém ganhar no Copenhaga-Galatasaray.

No Grupo B, Arsenal e PSV Eindhoven garantiram os respectivos lugares nos “oitavos”, mas foram por caminhos bem diferentes. Enquanto os “gunners” ganharam o prémio de goleada da noite, com um 6-0 em Londres ao Lens, a formação neerlandesa protagonizou uma reviravolta épica em Sevilha, recuperando de um 2-0 para um 3-2, com Pepi a marcar o golo do triunfo já no tempo de compensação.