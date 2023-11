Quinta na TV: os Filhos do Sol recordados e O jogo das minas investigado

A série Luz Vermelha e o filme O Fotógrafo de Minamata são outras sugestões do dia.

CINEMA

O Fotógrafo de Minamata

Nos Studios, 21h15

A doença de Minamata é uma forma grave de intoxicação por mercúrio. No início da década de 1970, W. Eugene Smith, fotógrafo da revista Life (interpretado por Johnny Depp) documentou essa doença causada pela poluição industrial da empresa de químicos Chisso. E isso trouxe-lhe consequências graves. O filme de Andrew Levitas conta essa história.

Tróia

Hollywood, 21h30

Homero em versão Hollywood, por Wolfgang Petersen, com direito a uma nomeação para o Óscar de melhor guarda-roupa. Na Grécia antiga, durante um banquete do rei de Esparta, Páris (Orlando Bloom), príncipe de Tróia, seduz a rainha Helena (Diane Kruger) e rapta-a. A guerra é declarada contra Tróia, governada por Príamo (Peter O’Toole) e defendida pelo príncipe Heitor (Eric Bana). A chave do desenlace reside em Aquiles (Brad Pitt), semideus e o maior guerreiro vivo.

Fomos Soldados…

AMC, 1h06

Dirigido por Randall Wallace, um filme de guerra que recria uma das mais selvagens e sangrentas da história dos EUA, com Mel Gibson no papel principal. Na véspera da partida de um batalhão para o Vietname, o tenente-coronel Hal Moore promete aos seus homens que não deixará nenhum para trás – vivo ou morto – e pede-lhes para se protegerem uns aos outros, sem preconceitos raciais ou religiosos.

No batalhão estão jovens sem experiência, mas também veteranos, com cicatrizes e condecorações na lapela. No dia 14 de Novembro de 1965, chegam a solo vietnamita, numa zona conhecida como o Vale da Morte. O tenente-coronel é o primeiro a chegar – e a descobrir que os seus 400 homens estão rodeados por dois mil soldados vietnamitas.

SÉRIE

Luz Vermelha

Prime Video, streaming

Quatro anos depois de se ter estreado na RTP, a série passa a integrar o catálogo da Prime Video. Criada por Patrícia Müller e realizada por André Santos e Marco Leão, inspira-se no famoso caso do início dos anos 2000 que ficou conhecido como “Mães de Bragança” e chegou à capa da Time.

Luz Vermelha pega na ideia-base desse caso para abordar temas como o tráfico sexual, o impacto da prostituição, os papéis sociais ou a intersecção entre poder e sexo. No elenco alinham nomes como Mariana Badan, Sofia Nicholson, Margarida Vila-Nova, Sara Norte, Afonso Pimentel ou Joaquim Monchique. A música é de Bruno “Xinobi” Cardoso.

INFORMAÇÃO

Investigação Europa

RTP1, 21h01

Estreia. Da Investigate Europe para a RTP, chegam dez reportagens que, segundo o canal público, “iluminam as histórias não contadas, as instituições não controladas e as estruturas ocultas que moldam o continente actualmente”. Cada uma aprofunda um tema.

A primeira, O jogo das minas, debruça-se sobre os efeitos do regulamento sobre matérias-primas críticas, aprovado pela União Europeia para reduzir a dependência de potências externas e potenciar a transição energética. Os repórteres falam com críticos e defensores da política, vão ao terreno, consultam especialistas, cruzam dados, relatam situações específicas e dão ouvidos às populações locais que se opõem às minas.

Investigate Europe é uma equipa de jornalistas de investigação que trabalha em conjunto temas de relevância europeia e publica os resultados em meios de comunicação social de toda a Europa.

DOCUMENTÁRIO

Filhos do Sol

História, 23h50

O desaparecimento dos Astecas, Incas e Maias deu origem a muitos mitos sobre a sua ascensão impressionante e queda trágica. Esta minissérie documental explora a história destes povos influentes, com a ajuda de tecnologia de última geração. Os três episódios são emitidos hoje, de uma assentada.

DESPORTO

Futebol: Atalanta x Sporting

SIC, 17h40

Ligação directa a Bérgamo, Itália, para acompanhar a deslocação do Sporting à casa do Atalanta, em mais um jogo da fase de grupos da Liga Europa. É o reencontro dos “leões” de Rúben Amorim com o clube italiano que lidera o grupo D, depois da derrota em Alvalade, no início de Outubro, por 1-2. O árbitro inglês Michael Oliver dirige a partida.