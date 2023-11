Patti Smith e o seu quarteto actuam em Julho no Festival Jardins do Marquês

A artista norte-americana Patti Smith e a sua banda darão um concerto em Portugal no dia 7 de Julho de 2024, na próxima edição do Festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley. A sua banda inclui o guitarrista e autor Lenny Kaye, com quem a também escritora colabora desde 1971, o baterista Jay Dee Daugherty, o baixista e teclista Tony Shanahan e o guitarrista Jackson Smith, filho de Patti Smith.

“As noites de verão recheadas de música, junto aos Jardins do Marquês em Oeiras, regressam em 2024 e a primeira confirmação para a 4ª edição dos Jardins do Marquês – Oeiras Valley traz-nos uma das figuras mais relevantes das últimas décadas: Patti Smith é cabeça de cartaz da noite de 7 de Julho do Festival”, lê-se no comunicado enviado à comunicação social.

Os bilhetes para o concerto do Patti Smith Quartet vão dos 35 euros (plateia C) aos 65 euros (Plateia A) e já estão à venda nos locais habituais.

Já se sabia que no próximo ano, a 23 e 24 de Março, a autora de Horses estaria em Portugal para o espectáculo Correspondences, do projecto Soundwalk Collective. Actuando, no primeiro dia, no festival Belém Soundcheck, no CCB, em Lisboa, e partindo no dia seguinte para um concerto no Theatro Circo, em Braga.

A artista norte-americana, que esteve em Portugal pela última vez em 2019, no festival Paredes de Coura, tem igualmente programada a exposição Evidence: Soundwalk Collective & Patti Smith, produzida pelo Centre Pompidou de Paris, para o novo MAC/CCB em Março de 2024.