Joana Bordalo e Sá, a médica que “encabeça manifestações com a mesma garra com que trata o cancro”

Elogiam-lhe a coragem e o compromisso com o SNS. Joana Bordalo e Sá, presidente da Fnam, tornou-se no principal rosto de uma nova geração de médicos que recusam sacrificar a família ao trabalho.

Saltou rapidamente para as páginas dos jornais e para o horário nobre de rádios e televisões. Tornou-se um dos rostos mais combativos da luta dos médicos por melhores salários e condições de trabalho, encabeçando, com o histórico Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, o duro processo negocial com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro. E se o braço de ferro se manteve até hoje, 19 meses e 36 reuniões depois, terá sido também por causa da irredutibilidade de que tem dado mostras.