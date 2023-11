Cinco promissores projectos de investigação distinguidos no Prémio Maria de Sousa

Sara Calafate | Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) - Escola de Medicina da Universidade do Minho

“Modulação do estado celular da microglia pelo sistema de sono MCH no contexto da doença de Alzheimer”

A investigação foca-se nos mecanismos que ocorrem durante o sono, que protegem o cérebro e regulam a homeostase neuronal [o equilíbrio dos neurónios], pretendendo compreender de que forma a falha desses mecanismos contribui para o progresso da doença de Alzheimer. “Os neurónios têm propriedades plásticas e, quando são expostos a um estímulo ou a um insulto, respondem alterando a sua actividade”, explicou a investigadora. No estudo de pós-doutoramento que realizou na Bélgica, focou-se na molécula MCH, que é libertada durante o sono por neurónios do hipotálamo.

Durante os estádios iniciais da doença de Alzheimer, “a proteína beta-amiloide começa a agregar e acumula no cérebro, representando um insulto crónico para as redes neuronais e, por isso, a actividade dos neurónios no cérebro vai ser regularmente exposta a este insulto e recrutando constantemente estes mecanismos de renormalização de actividade neuronal, que acabam por ser bastante desafiados”. É também nesta fase inicial que os doentes começam a sofrer de distúrbios do sono. “No meu pós-doutoramento, descobrimos que o sistema de MCH fica desregulado em estádios iniciais da doença contribuindo para a disfunção da actividade neural e para a perda da homeostase no cérebro”, disse a investigadora.

Com base nos resultados preliminares e na literatura, este projecto propõe que o sistema de MCH regula a interacção dos neurónios com outros tipos de células durante o sono e a falha deste sistema contribui para a desregulação deste processo e para o progresso da doença de Alzheimer A investigação foca-se então na microglia – sabe-se que ela interage com os neurónios e está envolvida no processo neuro-inflamatório do cérebro – com o objectivo de manipular o sistema de MCH para modular esta resposta celular e exacerbada da mesma e reverter esta desregulação durante a doença de Alzheimer, dando-lhe a possibilidade de interagir de forma equilibrada com os neurónios. “Vamos estabelecer, pela primeira vez, uma ligação entre o sistema de MCH – sistema que regula o sono – com a microglia e propor novas estratégias de renormalizar a sua função no contexto da doença”, explicou Sara Calafate.

O estágio a realizar pela investigadora acontecerá no VIB - University of Antwerp, Center for Molecular Neurology, na Bélgica.

João Neto | Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) – Universidade do Porto

“Descoberta dos mecanismos moleculares subjacentes à resistência e sensibilidade à terapia no cancro gástrico HER2-positivo através de ensaios pangenoma de CRISPR”

O cancro gástrico é o foco deste trabalho, um tipo de cancro que afecta um milhão de pessoas em todo o mundo, anualmente, que constitui a quarta causa de morte pela doença, todos os anos, a nível mundial, e a terceira em Portugal. “O único tratamento curativo é a cirurgia”, explicou João Neto. Contudo, devido à ausência de sintomas e à falta de programas de rastreio, mais de 1/3 dos doentes são já diagnosticados num estádio avançado, onde a cirurgia já não é uma opção. “Recentemente, foi descoberta uma proteína que estes tumores expressam, a HER2, muito importante para o seu crescimento”, afirmou o galardoado.

Entretanto, foram desenvolvidos inibidores desta proteína que melhoraram a resposta dos doentes com este tipo de cancro avançado. “Contudo, nem todos os doentes respondem a esta terapia e, mesmo os que respondem, passado algum tempo, podem adquirir resistência.” É imperativo descobrir o que causa sensibilidade ou resistência a este inibidor de HER2 e é esse o objectivo deste projecto: identificar proteínas que – quando inibidas – melhoram ou pioram a resposta a estes inibidores de HER2, através da criação de uma técnica laboratorial, intitulada CRISPR, que permite remover o material genético que origina uma dada proteína.

“Queremos pegar em células tumorais de cancro de estômago, fazer a delecção de um gene X, e medir se a mesma, ou não afecta a resposta à terapia, ou causa resistência, ou melhora a resposta a esta terapia”, explicou João Neto. Mas existe um enorme desafio: o facto de os seres humanos terem cerca de 20 mil genes, o que significa que o investigador terá de alterar 20 mil células, cada uma com um gene diferente, para responder à questão de partida. “Felizmente, desde há alguns anos, é possível fazer este tipo de estudos – ensaios pangenoma de CRISPR – com esta ferramenta, crucial, para estudar uma grande variedade de processos biológicos”. Por outro lado, esta tecnologia ainda não está muito desenvolvida em Portugal, mas com o financiamento do Prémio Maria de Sousa, João Neto vai poder deslocar-se ao The Netherlands Cancer Institute (NKI), Robotics & Screening Center, nos Países Baixos, que já utiliza esta técnica há vários anos, para poder aprender mais e vir a conseguir aplicá-la, no futuro, em Portugal.

Catarina Palma dos Reis | Maternidade Dr. Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central

“Vesículas derivadas do sinciciotrofoblasto na restrição de crescimento fetal”

A restrição do crescimento fetal é uma condição que afecta até 10% das gestações e que acontece quando a placenta tem um funcionamento insuficiente, o que faz com que não cheguem nutrientes e oxigénio em quantidades suficientes ao feto para que este consiga desenvolver-se correctamente. “Esta condição é a maior causa conhecida de morte fetal associada a insuficiência placentar e, mesmo para os fetos que sobrevivem, implica sequelas importantes [sépsis, asfixia neonatal ou sequelas futuras a nível endócrino e cardiovascular destes bebés como futuros adultos]”, referiu a premiada. Apesar da gravidade desta situação, só através da realização de ecografia é possível chegar ao diagnóstico. “Isto permite-nos detectar apenas 30% de todos os casos de restrição de crescimento fetal”. Dos 70% de casos não diagnosticados, não é possível seleccioná-los para uma monitorização mais apertada de bem-estar fetal, aumentando o risco de morte fetal em cerca de quatro vezes.

É crucial melhorar a capacidade de diagnóstico desta doença e este projecto pretende olhar especificamente para as vesículas derivadas do trofoblasto [vesículas extracelulares que a placenta produz e que se libertam para o sangue da mãe] e que, segundo estudos anteriores, já demonstraram que podem ser recolhidas através de sangue periférico. Estas vesículas têm uma espécie de “assinatura ou uma impressão digital da placenta no momento da sua libertação e podem funcionar como biópsias placentares circulantes que permitem aferir o estado da placenta”, explicou Catarina Palma dos Reis.

Este projecto pretende estudar estas vesículas derivadas do trofoblasto na restrição do crescimento fetal, de forma a identificar a sua assinatura e poder utilizá-las como biomarcadores para esta doença. Esta investigação será desenvolvida em duas fases. Na primeira, a iniciar no próximo ano, terá como objectivo “cultivar e produzir estas vesículas in vitro no laboratório através da recolha de placentas de gestações saudáveis e gestações com restrição de crescimento fetal, cultivando-as num meio que mimetiza as condições da placenta in vivo”, afirmou a premiada.

Em seguida, o objectivo será analisar o conteúdo de proteínas e de genes destas placentas para perceber quais as diferenças e a assinatura específica da restrição de crescimento fetal para ser possível seleccionar alvos para a segunda fase da investigação, que se espera que aconteça em 2025. É neste momento que o projecto incluirá participantes grávidas, a quem irá ser colhido sangue a vários pontos durante a gestação e procurar pelos alvos da primeira fase, para verificar se são validados no sangue periférico das participantes. “Além disso, vamos correlacionar este biomarcador com a evolução longitudinal da doença, com a taxa de deterioração clínica e com a severidade da doença, para tentar perceber se poderão ser úteis como ferramenta de monitorização destas gestações.

Em resumo, este projecto pretende encontrar um biomarcador para a restrição de crescimento fetal e, adicionalmente, ao estudar as vesículas derivadas do trofoblasto neste contexto, espera-se fornecer mais informações acerca da fisiopatologia desta doença. E, ainda, contribuir com novas ferramentas para predicção, monitorização e diagnóstico desta condição. “Sabendo mais acerca da fisiopatologia, podemos eventualmente hipotetizar novos tratamentos para esta doença”.

O centro internacional onde a investigadora vai realizar o seu estágio é o Nuffield Department of Women's and Reproductive Health, Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Nuno Dinis Alves | Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) - Escola de Medicina da Universidade do Minho

“A importância das projecções serotoninérgicas para a flexibilidade cognitiva e a sua habilidade para reverter alterações em doenças associadas com o stress crónico”

Este trabalho foca-se na flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade evolutivamente importante para adaptar os nossos padrões cognitivos em resposta a mudanças de estímulos externos. “Sabe-se que a libertação de um neurotransmissor chamado serotonina é particularmente importante para esta função quando este processo ocorre no córtex orbitofrontal”, explicou o investigador. Durante a realização do seu doutoramento, Nuno Dinis Alves descobriu que a libertação de serotonina numa outra região do córtex é também importante para outra mudança, quando ocorre especificamente no córtex pré- límbico.

“Tipicamente, esta capacidade de flexibilidade cognitiva está presente em doenças do neurodesenvolvimento, como o autismo ou o défice de atenção, e também em doenças desencadeadas pela exposição contínua ao stresse, nomeadamente, a depressão e o transtorno obsessivo-compulsivo”, afirmou Nuno Dinis Alves. Neste contexto, este projecto pretende identificar o papel da serotonina nestas duas regiões para diferentes modalidades da flexibilidade cognitiva e também na manifestação de inflexibilidade cognitiva após a exposição crónica a stresse. “A nossa hipótese é a de que, em condições de exposição a stresse crónico, há uma actividade disfuncional dos neurónios nestas duas regiões e uma alteração da libertação de serotonina durante diferentes tarefas cognitivas”. Prevê-se ainda que a modelação da libertação de serotonina nestas regiões seja capaz de intervir e promover a reversão desta inflexibilidade cognitiva. As duas estratégias para que tal aconteça são a abordagem optogenética e farmacológica.

No que respeita a resultados esperados, o investigador revela que espera entender a dinâmica da actividade de neurónios serotoninérgicos que projectam para o córtex pré-frontal durante diferentes tarefas de flexibilidade cognitiva e identificar mudanças de libertação de serotonina nestas regiões, após stresse crónico, e associá-las como a inflexibilidade cognitiva. E, ainda, testar novas formas de prevenir e /ou corrigir essas alterações comportamentais.

O estágio de Nuno Dinis Alves decorrerá no New York State Psychiatric Institute, na Universidade da Columbia, nos EUA.

Inês Alves | Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) – Universidade do Porto

“Glycan2B – Identificação de um novo autoanticorpo anti-glicano na auto-imunidade: uma nova perspectiva de biomarcadores em lúpus”

O lúpus é uma doença auto-imune que afecta maioritariamente mulheres e atinge uma variedade de órgãos, tecidos e sistemas do organismo, como o sistema cardiovascular, o sistema neurológico, e uma das formas mais severas surge quando atinge o rim. “Até 60% dos doentes podem desenvolver a nefrite lúpica, quando afecta o rim e, destes, até 25% podem progredir para doença renal crónica, uma das formas mais severas, que pode levar à hemodiálise ou, em último caso, à transplantação renal”, explicou Inês Alves.

Existem diferentes tipos de açúcares, alguns associados a microorganismos, mas existem também açúcares mais complexos e variados. “A nossa hipótese baseia-se em algumas evidências que temos vindo a desenvolver no grupo ao longo dos anos, nomeadamente, a primeira que observámos em doentes com lúpus e, especificamente no rim, havia uma alteração dos açúcares que eram expressos e os açúcares passavam de serem mais complexos, como seria suposto, para um perfil mais simples e mais semelhante àqueles que encontramos nos microorganismos”, adiantou a premiada.

Num segundo estudo, a equipa percebeu que, ao alterar geneticamente ratinhos, de forma a não conseguirem produzir esses açúcares mais complexos e mais saudáveis, eles desenvolviam a acumulação de açúcares mais simples e semelhantes àqueles que são observados em doentes com lúpus e, espontaneamente, passavam a ter uma inflamação no rim e uma doença muito semelhante que é observada nos doentes com lúpus. “A nossa hipótese sugere que os glicanos alterados à superfície do rim despoletam uma resposta auto-imune mediada por linfócitos B e auto anticorpos específicos, que é o que pretendemos observar”.

Inês Alves deu a conhecer alguns resultados preliminares. “Fomos quantificar os níveis de auto anticorpos no sangue dos doentes com lúpus e vimos que auto anticorpos contra açúcares estavam aumentados e, para além disso, esses doentes apresentavam também um nível aumentado de linfócitos B que produzem especificamente este anticorpo”. O grupo desenhou um projecto do que pretende fazer com a verba atribuída neste prémio, desde logo, identificar os anticorpos anti-glicanos associados ao lúpus [em parceria com a Universidade de Telavive]; identificar e caracterizar os linfócitos B específicos que produzem esses anticorpos; e, por último, identificar e caracterizar a sequência e estrutura dos anticorpos associados à doença porque, desta forma, será possível levar uma nova ferramenta para a clínica, quer no diagnóstico, quer no prognóstico da doença de lúpus.

“O impacto que esperamos com este projecto é identificar novos biomarcadores no diagnóstico, prognóstico e tratamento da doença de lúpus, mas, principalmente, trazer novas evidências no conhecimento das doenças autoimunes que possam partilhar um mecanismo semelhante aos da doença de lúpus e associá-las ao repertório de açúcares”, conclui a premiada.

Inês Alves vai continuar a sua investigação através de um estágio a realizar no The Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research, em Israel.