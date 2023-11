Sindicatos acusam bancos de atrasar injustificadamente negociações salariais

O Mais, o SBC e o SBN apresentaram, juntamente com propostas de revisão do clausulado do acordo coletivo de trabalho, uma reivindicação salarial de 6% para 2024.

O Mais Sindicato e os sindicatos dos bancários do Centro (SBC) e do Norte (SBN) acusaram esta terça-feira os bancos de atrasar “injustificadamente” as negociações para actualização salarial em 2024.

“As Instituições de Crédito (IC), depois de um mês para analisar as pretensões dos sindicatos, adiaram a reunião negocial alegando não ter condições para responder”, informaram as estruturas sindicais, em comunicado, onde acusam os bancos de atrasar as negociações “injustificadamente”.

A segunda reunião de negociações estava agendada para esta terça-feira, mas, segundo o comunicado, as instituições de crédito alegaram, no domingo, ainda não terem condições para responder.

Os sindicatos consideraram que “nada justifica este comportamento” e que “os trabalhadores merecem ser respeitados”.

O Mais, o SBC e o SBN apresentaram, juntamente com propostas de revisão do clausulado do acordo colectivo de trabalho, uma reivindicação salarial de 6% para 2024.

“Em face dos excepcionais resultados anunciados pelos bancos, os sindicatos decidiram não esperar pelo encerramento do processo de 2023 em curso e iniciar a discussão das actualizações salariais para 2024”, explicaram.

Assim, a proposta entregue ao Grupo Negociador das Instituições de Crédito (GNIC) tem como prioridades “iniciar já o processo de revisão salarial, pugnando para que ocorra num curto período, permitindo rapidamente estabelecer o equilíbrio entre os lucros do sector e a perda de poder de compra dos seus trabalhadores, garantindo a actualização em Janeiro de 2024”, “compensar os efeitos da inflação” e “reivindicar a partilha de lucros”.