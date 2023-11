Quarta na TV: de volta a Fargo e a Reservation Dogs

CINEMA

Njinga, Rainha de Angola

Cinemundo, 22h10

Com realização do português Sérgio Graciano e argumento de Joana Jorge, um filme histórico que narra o percurso de honra e coragem da rainha Njinga (1583-1663), uma das mais importantes mulheres africanas. Foi uma guerreira que, durante quatro décadas, lutou contra a ocupação colonial portuguesa em defesa do povo mbundu, numa tentativa de o poupar ao cruel destino da escravatura.

Rodado inteiramente em Angola, o filme conta com interpretações de Lesliana Pereira (no papel titular), Sílvio Nascimento, Rui Paulo, Joaquim Nicolau e José Fidalgo.

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

Fox Movies, 23h11

A 11 de Setembro de 2012, no aniversário dos ataques às torres gémeas de Nova Iorque, um grupo de militares islâmicos lança uma ofensiva contra um complexo militar americano e a base da CIA na cidade líbia de Benghazi. Mata quatro pessoas, entre elas o embaixador dos EUA, J. Christopher Stevens. Uma equipa de seis ex-militares de elite é então enviada em auxílio dos 36 sobreviventes.

Baseado em factos verídicos, relatados no livro escrito, em 2014, por Mitchell Zuckoff, um thriller político produzido e realizado por Michael Bay. O argumento é da autoria de Chuck Hogan e o elenco conta com James Badge Dale, John Krasinski, Max Martini, Toby Stephens, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa, Freddie Stroma e Alexia Barlier.

Como Um Trovão

AMC, 23h58

Um drama policial escrito e realizado por Derek Cianfrance, com Ryan Gosling, Eva Mendes e Bradley Cooper nos papéis principais. Luke adora perigo, velocidade e viver no limite. Tudo muda quando descobre que tem um filho com a namorada que abandonou sem explicações. Pressionado pela responsabilidade de criar a criança que ama acima de tudo, vai escolher um caminho que o fará deitar tudo a perder.

SÉRIES

Fargo

TVCine Edition, 22h10

“Quando é que um rapto não é um rapto? E o que acontece se a tua mulher não for tua?” É com estas perguntas que se faz anunciar, depois de uma espera de três anos, a quinta temporada da multipremiada série antológica que Noah Hawley (Ossos, Legion) criou sob inspiração do filme dirigido em 1996 pelos irmãos Coen, que aqui integram a equipa de produção executiva. Jon Hamm, Juno Temple e Jennifer Jason Leigh assumem os papéis principais.

Reservation Dogs

Disney+, streaming

A série criada por Sterlin Harjo e Taika Waititi, uma comédia dramática com realismo mágico passada numa reserva indígena, entra na terceira temporada. Na primeira, fomos à Nação Muscogee encontrar quatro adolescentes indígenas do Oklahoma rural, com as suas feridas (sobretudo, a morte de um amigo) e a sua ideia de “sonho californiano”. Na segunda, assistimos ao desencanto e ao aproximar da pressão da vida adulta.

Nesta, o enquadramento alarga-se aos antecedentes da comunidade, de foco virado para os mais velhos e para as escolhas passadas que moldaram o presente. Reservation Dogs foi a primeira série a ter uma equipa maioritariamente indígena norte-americana, seja na realização, escrita ou interpretação.

DOCUMENTÁRIO

Life Goes On

RTP2, 23h03

Albano Silva Pereira realiza este documentário sobre a vida e obra do influente fotógrafo Robert Frank (1924-2019), o artista suíço-americano a quem devemos The Americans (1958), um dos mais importantes livros da história da fotografia.

Este retrato, lançado em 2022 e baseado numa entrevista que Frank deu em Portugal, em Setembro de 2001, configura-se como “uma homenagem franca e sem subterfúgios”, sublinha a sinopse, que revela o “lado mais pessoal de um homem, por norma reservado e com laivos de misantropia, em jeito de balanço final”.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

No rescaldo do congresso do PSD e em clima de preparação para as eleições legislativas antecipadas, Vítor Gonçalves entrevista Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do partido, em busca de respostas sobre estratégias, propostas e possíveis coligações.