Daniel Adrião abdica da quota na escolha de deputados se vencer eleições do PS

O candidato a secretário-geral do PS prometeu não usar a quota do secretário-geral do PS na escolha dos candidatos a deputados. E criticou o congresso do PSD, “um comício morno de campanha eleitoral”.

O candidato à liderança do PS Daniel Adrião promete prescindir da quota de um terço na escolha de deputados socialistas se for eleito secretário-geral e critica o presidente do PSD por reforçar o "centralismo" no seu partido.

Daniel Adrião disputa com o actual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e com o ex-ministro socialista Pedro Nuno Santos as eleições directas internas para o cargo de secretário-geral do PS, que se realizam nos dias 15 e 16 de Dezembro.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, Daniel Adrião, que lidera desde 2016 uma sensibilidade minoritária dentro do PS, diz que o congresso do PSD, no sábado, em Almada, foi "marcado por uma alteração estatutária que reforça o poder do líder na escolha dos candidatos a deputados".

"Através desta alteração estatutária Luís Montenegro diz ao que vem e mostra a sua visão centralista. Dois terços dos deputados passam a ser escolhidos pelo líder do partido e um terço pelos líderes distritais. Uma decisão que revela a pior faceta do nosso sistema eleitoral de listas fechadas e bloqueadas, cuja tendência é para concentrar no líder e no directório partidário o poder unilateral de escolha dos candidatos a deputados", aponta.

Neste contexto, Daniel Adrião afirma que está "disponível para prescindir da quota do secretário-geral [do PS] na escolha dos candidatos a deputados e dar aos militantes esse poder de decisão". No entanto, o líder do PSD "opta por concentrar nele esse poder, ignorando a vontade da base social de apoio do seu partido".

"O congresso do PSD foi um comício morno de campanha eleitoral, cujas principais novidades foram o ressurgimento de velhos protagonistas do passado, que não têm nada de novo a oferecer ao país. O congresso do PSD foi ainda marcado por uma parte gaga protagonizada por Luís Montenegro, uma espécie de perdoa-me, reconhecendo que não tem estado à altura das suas responsabilidades como líder da oposição", acusa.

Para Daniel Adrião, essa actuação do líder social-democrata "soou a um pedido de desculpas aos militantes do PSD e aos portugueses pela sua fraca performance".