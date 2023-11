Luís Montenegro, é preciso muito mais

Montenegro admitiu que as pessoas esperam mais dele. Foi uma boa frase, mas não chega. Terá mesmo de fazer muito mais do que tem feito.

Depois de décadas de alternância democrática entre PS e PSD, as coisas podem ter mudado e isto não são boas notícias. O PSD está afastado da governação do país há oito anos. A sua vocação para ser oposição não convence o eleitorado, mas essa falta de talento não é de agora. Não foi a partir do seu brilho na oposição que o PSD venceu eleições no passado. As suas vitórias faziam parte de um processo natural para os portugueses de entregar o poder, de forma alternada, aos dois principais partidos.