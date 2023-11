Jovens reduzidos a um número

A maioria dos alunos que entram nos cursos com médias de entrada mais altas – que levam a profissões mais bem pagas – tem pais com educação universitária e nível socioeconómico mais elevado.

Foi agora divulgado um estudo sobre a saúde mental dos alunos da Universidade de Lisboa, indicando uma situação preocupante: apenas 36,4% dos alunos se dizem motivados para os seus estudos, só 14,5% se sentem bem durante a maior parte do tempo, e um quarto é identificado como sofrendo de ansiedade (26,4%) ou depressão (25,2%). Não conhecendo a metodologia do estudo que não foi publicado, a comparação direta com outros estudos não é viável – estimando-se que ansiedade e depressão afetam 12% e 9% dos alunos em universidades americanas, e 42% e 35% em universidades do Reino Unido, respetivamente.