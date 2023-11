Detido suspeito de ataque a estudantes palestinianos no Vermont

Jason Eaton, de 48 anos, declarou-se inocente em tribunal. Três estudantes palestinianos, atingidos a tiro no sábado, continuam internados no hospital em Burlington.

A polícia de Burlington, estado norte-americano do Vermont, deteve no domingo um homem de 48 anos suspeito de ter alvejado três estudantes universitários de origem palestiniana, dois dos quais cidadãos norte-americanos, um dia antes, junto à Universidade do Vermont. Jason Eaton, o presumível autor dos disparos, foi presente a tribunal em Burlington esta segunda-feira, onde se declarou inocente. Permanecerá detido preventivamente, sem direito a fiança.

A polícia local e o FBI investigam a suspeita de um crime de ódio. As vítimas conversavam em árabe no momento do ataque e duas usavam o keffiyeh, o tradicional lenço árabe, símbolo da resistência palestiniana. Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid e Tahseen Ali Ahmad, estudantes das universidades de Haverford, Brown e Trinity, os três com 20 anos, visitavam familiares em Burlington durante o fim-de-semana prolongado do Dia de Acção de Graças. Caminhavam numa rua residencial na zona universitária, pouco depois das 18h locais (23h em Portugal continental), quando foram atingidas a tiro por um homem branco de meia-idade, morador na zona.

As três vítimas sobreviveram ao ataque. Todas permanecem internadas no Hospital da Universidade de Burlington, uma das quais com uma bala alojada junto à coluna, soube o PÚBLICO.

Foto As três vítimas do ataque de sábado em Burlington

A hipótese de um crime de ódio é avaliada à luz de uma onda de violência e intimidação antiárabe, antipalestiniana e anti-semita nos Estados Unidos que acompanha a mais recente crise no Médio Oriente. Em Outubro, uma criança palestiniano-americana de seis anos foi morta à facada pelo senhorio da família na zona de Chicago. Indivíduos e organizações judaicas dos Estados Unidos também têm sido alvo de ameaças e acções de intimidação.