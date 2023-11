O lenço de Arafat, uma moda ou uma tomada de posição

Há dias, vi um jovem com um lenço aos quadrados brancos e pretos. E, de repente, voltei a ter 15 anos e, no recreio, encostadas ao pavilhão de madeira da secundária estavam as miúdas mais radicais, as que usavam o cabelo curtinho, aparentemente mal cortado, as calças apertadas e o "lenço do Arafat", era assim que lhe chamávamos, ao pescoço, de Verão e de Inverno.

Um dia depois de ter visto o rapaz, passou por mim uma mulher, na casa dos 30, trazia o mesmo padrão ao pescoço. "Será uma tendência de moda ou uma tomada de posição?", pensei. Porque, se no rapaz me pareceu claro que poderia ter escrito um "free Palestine" a verde nas paredes da cidade, na mulher fiquei na dúvida se não seria apenas mais um adereço como as unhas de gel que usava.

Por estes dias, tal como as cores do lenço, tudo é a preto e branco. Se enumerarmos factualmente o que as forças israelitas estão a fazer na Faixa de Gaza — onde cortaram o acesso a água, gás, electricidade, comunicações; e se contabilizam milhares de mortos, mais de metade crianças — é porque somos a favor do terrorismo do Hamas, é porque somos terroristas, é porque somos insensíveis ao rasto de morte e de desesperança que o Hamas deixou atrás de si no dia 7 de Outubro.

Se justificarmos o que Israel está a fazer — ao atacar hospitais, ao deixar morrer os doentes nos cuidados intensivos, ao pôr em risco a vida de bebés prematuros, ao matar profissionais de saúde e jornalistas, entre outros, com o argumento que se não são terroristas, são escudos humanos e é preciso chegar aos verdadeiros terroristas —, então somos sionistas e anti-islamistas.

Não é fácil ter uma opinião sem alguém nos catalogar, tal como eu fiz com o rapaz e com a mulher do lenço. Não é fácil e podemos cair por isso, se pronunciarmos em voz alta o que pensamos. Vejam o que aconteceu a Paddy Cosgrave, que apresentou a sua demissão após ter dito: "Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são." Depois disto, a Google, Amazon e Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp tornaram pública a desistência da Web Summit, juntando-se a outras como a Intel e a Siemens.

Vejam o que aconteceu às irmãs Hadid, que têm origem palestiniana, que antes de 7 de Outubro já se haviam manifestado a favor de uma Palestina livre, e que, contou Bella Hadid, poucos dias depois, viu amigos afastarem-se e empresas cancelarem contratos com ela. Além de terem recebido ameaças de morte. Então, Gigi Hadid explicou o óbvio: que ser pró-Palestina não é o mesmo que ser anti-semita.

A actriz Susan Sarandon foi dispensada pela sua agência de talentos depois de ter participado num protesto, em Nova Iorque, onde era exigido o cessar-fogo — milhares de judeus gritaram que não concordam com a acção de Israel. "Not in my name", foram as palavras ali pronunciadas e noutras manifestações em capitais europeias. A actriz, de 77 anos, constatou que "há muita gente que tem medo, que tem medo de ser judeu nesta altura".

O que é verdade. Há duas semanas, uns amigos conheceram uma simpática chef e quando lhe perguntaram de onde era, a resposta foi Israel. De imediato, a conversa arrefeceu, os sorrisos apagaram-se e, com um ar desamparado, a jovem disse que antes a reacção era diferente, mas agora, ser israelita "isn't cool anymore". É disto que Sarandon falava, do perigo de olharmos para os judeus e associarmo-los às acções de Netanyahu e do seu Governo de extrema-direita. O perigo de tomarmos a parte pelo todo. De vermos o mundo a preto e branco.

Menos conhecida — pelo menos por mim, que não vejo filmes de terror —, a actriz Melissa Barrera foi despedida pela Spyglass Media porque a produtora tem uma política de "tolerância zero para o anti-semitismo ou o incitamento ao ódio sob qualquer forma". O que disse Melissa Barrera? "Adoro os meus amigos judeus. Estou convosco nestes tempos horríveis. Compreendo o vosso medo e a vossa dor. Ninguém merece ser perseguido ou atacado." Mais: "Todos os judeus não são o Governo israelita. Não culpem, ou odeiem, todo um grupo de pessoas por causa do que alguns estão a fazer. Estou ao lado de todos os que foram apanhados no fogo cruzado."

No meio de tudo isto, até Greta Thunberg foi atacada nas redes sociais porque não só empunhava um cartaz que dizia "Stand with Gaza", mas também porque ao seu lado estava um polvo de peluche — um brinquedo usado por pessoas autistas (como a activista sueca), mas que alguém interpretou ser uma referência a uma caricatura de 1938, propagada pela Alemanha nazi, que retratava os judeus como um polvo a rodear o globo.

Precisamos de respirar fundo e de não radicalizar mais o discurso. Vale muito a pena ver a reportagem de Joana Gonçalves e Gabriela Pedro, onde dois investigadores universitários radicados em Portugal — ela, palestiniana; ele judeu norte-americano — analisam a situação com uma delicadeza, humanidade e objectividade que me comoveram e deram esperança. Ainda há pessoas sensatas. A reconciliação é possível, acredita Dima Mohammed, cujo avô nasceu antes da criação do Estado de Israel, foi expulso da sua terra e cujo pai foi parar a um campo de refugiados. "Temos de decidir entre a vida ou a vingança. Mas a vingança não tem futuro", defende Alan Stoleroff, judeu.

A vingança não tem futuro, mas é a vingança que alimenta o Hamas e o Governo israelita, insensíveis à morte de milhares, indiferentes ao impacto dos seus actos no futuro de milhares, de um lado e do outro da fronteira, por quantos anos, por quantas gerações? O que podemos fazer? Debater ideias, assinar petições, participar em protestos. Dois dias seguidos, o mesmo lenço. O lenço que não era só de Yasser Arafat — prémio Nobel da Paz, ao lado dos israelitas Yitzhak Rabin e Shimon Peres —, mas um símbolo do povo palestiniano. Lembro-me de mo terem oferecido durante a Expo 98 e de o ter guardado — saudosa das miúdas fixes, ciente que se o usasse estaria a emitir uma opinião. O tempo arrefeceu e não encontro o lenço em lado nenhum.

Boa semana!