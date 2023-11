Três palestinianos baleados no Vermont, Estados Unidos

Estudantes universitários atacados em Burlington. FBI colabora com as autoridades locais.

Três homens palestinianos foram baleados ao final da tarde de sábado em Burlington, estado norte-americano do Vermont, avançou a emissora local WCAX. Já este domingo, uma instituição de ensino na Cisjordânia revelou a identidade das vítimas, três estudantes das universidades norte-americanas de Harvard, Brown e Trinity, todos com 20 anos de idade.

O incidente ocorreu cerca das 18h25 de sábado (23h25 em Portugal continental), numa rua próxima da Universidade do Vermont. As vítimas foram transportadas para o hospital universitário da cidade, não sendo claro o seu estado. A polícia de Burlington não realizou nenhuma detenção e a identidade do autor ou autores dos disparos é desconhecida. O FBI está em contacto com as autoridades locais.

Num comunicado publicado este domingo, o Comité Árabe-Americano Anti-Discriminação (ADC) diz ter “razões para acreditar que este ataque a tiro aconteceu porque as vítimas são árabes”. O comité acrescenta que as três vítimas, em visita a Burlington em pleno fim-de-semana prolongado do Dia de Acção de Graças, foram assediadas pelo presumível autor dos disparos por falar árabe e usar o keffiyeh, o tradicional lenço árabe.

“Considerando a informação recolhida e fornecida, é evidente que o ódio foi um factor neste ataque a tiro, e apelamos às forças da autoridade para investigá-lo como tal. O aumento do sentimento anti-árabe e anti-palestiniano que estamos a registar não tem precedentes, e este é outro exemplo desse ódio a transformar-se em violência”, declarou o director nacional do ADC, Abed Ayoub.

Burlington, a maior cidade do estado do Vermont, no Nordeste dos Estados Unidos, é uma cidade considerada segura no contexto norte-americano. No entanto, nos últimos anos, assistiu a uma subida significativa dos índices de criminalidade, incluindo de violência armada e de homicídios, devido à crise do fentanil. Duas pessoas foram mortas a tiro este mês, a poucos quarteirões de distância do local do ataque deste sábado, num crime que se crê estar relacionado com tráfico de droga.

O cenário de um crime de ódio encontraria pouco precedente em Burlington, cidade de pouco mais de 40 mil habitantes que conta com uma minoria judaica e uma comunidade muçulmana bem integradas. A actual crise no Médio Oriente tem motivado vários actos públicos de protesto e de solidariedade no Vermont com os dois lados em conflito, mas sem registo de violência.

Bernie Sanders, senador do Vermont e antigo mayor de Burlington, declarou que o ataque a três estudantes palestinianos é "chocante e profundamente perturbador".

"O ódio não tem lugar aqui, nem em lado nenhum. Aguardo uma investigação a fundo", escreveu na rede social X (o antigo Twitter).