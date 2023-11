Quem são os 13 israelitas libertados este domingo pelo Hamas?

Ao terceiro dia da trégua negociada com Israel, o Hamas libertou mais 13 israelitas, incluindo três famílias. A mais jovem libertada é Avigail Idan, que completou quatro anos na última sexta-feira e a quem Joe Biden já deu as boas-vindas no regresso a casa; e a mais velha é Elma Avraham, de 84 anos, a primeira refém entregue pelos islamistas à Cruz Vermelha em estado grave, de imediato transportada para o hospital. Regressaram ainda a Israel três cidadãos tailandeses e um jovem russo de 25 anos, raptado no festival de música electrónica Supernova.

