A importância e a dimensão da tarefa que Luís Montenegro tem sobre os ombros

Não é só a sobrevivência política de Luís Montenegro à frente do partido que estará em jogo, é também o futuro e o estatuto político do PSD.

A antecipação em quase três anos das eleições legislativas veio atropelar os calendários e as estratégias partidárias. Com um congresso marcado para este sábado, destinado a rever os estatutos, o PSD acaba por ter, no Complexo Municipal dos Desportos de Almada, o palco para o arranque de uma campanha eleitoral decisiva para este partido tentar reganhar a governação do país e vital para a sobrevivência política de Luís Montenegro.