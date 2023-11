Pedro Nuno Santos e José Luis Carneiro respondem a Montenegro... e um ao outro

Depois de Luís Montenegro ter centrado o seu discurso inaugural no congresso do PSD em ataques aos socialistas e de ter entronizado Pedro Nuno Santos como futuro líder do PS, os candidatos a sucessores de António Costa devolveram as críticas e, pelo meio, ainda fizeram campanha um contra o outro.

Lamentando que o líder do PSD não tenha dito "uma única palavra" sobre os "problemas" e "as ambições" dos portugueses, Pedro Nuno Santos acusou o presidente dos sociais-democratas de se cingir a "críticas e ataques" numa "linguagem extremada, panfletária, muito pouco própria de quem quer governar o país".

E ainda sugeriu que o social-democrata “não aprendeu muito com os últimos oito anos" da governação do PS "porque atacou uma solução de governo que é uma memória boa para os portugueses", ao contrário do "governo onde Luís Montenegro foi líder parlamentar", o de Pedro Passos Coelho, que "cortou pensões e salários, aumentou impostos e reduziu a despesa pública".

Quanto a José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos passou por cima do seu opositor na corrida à liderança do PS, tal como fez Montenegro, e garantiu, em declarações aos jornalistas a partir de Viana do Castelo, que o seu adversário "é mesmo Luís Montenegro".

Já Carneiro, atirando-se a Montenegro e Pedro Nuno Santos em igual medida, fez questão de lembrar o PSD do "corte" durante a governação de Passos Coelho "em todas as condições de vida dos portugueses" e acusou o social-democrata de "levar ao colo" Pedro Nuno Santos "porque sabe que lhe ganha as eleições", mas que com ele "perde".

"Ele sabe que há alguém que lhe ganha as eleições, que tem capacidade de diálogo com o grande centro político e social, e esse que lhe ganha as eleições sou eu", garantiu, em declarações aos jornalistas, em Valongo.

Ainda assim, deixou a porta aberta ao diálogo com ambos, ao dizer que terá "todo o gosto em contar com o Pedro Nuno" se vencer a 10 de Março e que está "disponível para colaborar com quem ganhar as eleições".