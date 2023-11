O colapso dos serviços de saúde em Gaza

Os relatos que nos chegam de colegas, no terreno, são de horror e há muito que as palavras são insuficientes para descrever o que estes profissionais de saúde enfrentam.

Hospitais e infraestruturas médicas são atacadas, direta e intencionalmente, há dias, na Palestina, sem que ninguém o impeça. Um ponto sem retorno na nossa história civilizacional.

Não são boatos, não são histórias passadas de boca em boca, vemo-las a acontecer em direto nos nossos ecrãs, qual filme de terror. Ouvimo-lo pelas vozes de profissionais de saúde, em testemunhos nas redes sociais. O acordo de Genebra violado, num reels diário com o mundo como plateia. Imagens que ninguém sonhou ver mas que pioram, de dia para dia, de hospitais destruídos, bombardeados e atacados, transmitidas em tempo real pelos profissionais que resistem heroicamente junto dos seus doentes na Faixa de Gaza.

Ausência de tudo. Ausência de medicação básica, como antibióticos, anestésicos, analgésicos, equipamentos, desinfectante, luz e água para operar, de mãos para assistir. Um mar de doentes, na maioria crianças, com lesões de uma complexidade inimaginável às quais nem os hospitais mais bem equipados conseguiriam dar resposta, inunda a urgência a todas as horas.

Cesarianas sem anestesia, porque já não há anestésicos em Gaza. Crianças sem nome - WCNSF - Wounded Child No Surviving Family - porque todos os familiares morreram, com o corpo coberto de queimaduras com moscas que lhes pousam porque não há ligaduras para as cobrir nem água para as lavar. Pessoas amputadas sem qualquer medicação para a dor, pessoas internadas em cuidados intensivos que morrem porque não há electricidade para manter os ventiladores a funcionar. Bebés prematuros amontoados no chão porque não têm uma mãe para lhes dar colo nem uma incubadora para os suportar, com uma morte lenta, agónica e solitária a aguardar. A situação não tem precedentes e piora a cada hora.

A toda esta devastação acresce a incapacidade de cuidar dos cadáveres que se acrescentam nas ruas e em arcas frigoríficas outrora carrinhas de gelados. O risco de epidemias é eminente. A indignidade na morte completa.

Milhares de crianças mortas no último mês. Milhares que vão morrer por ausência de tratamento médico, de condições sanitárias e alimentares básicas e de um inverno que se avizinha. O cocktail perfeito para uma nova vaga de doença, infecção e morte.

Todas as cadeias de cuidados médicos e cirúrgicos colapsaram. As pessoas que sobreviveram e tiveram a sorte de ainda ter algum tipo de tratamento, vão precisar de uma continuidade de cuidados que não existe. Crianças que vão precisar de cirurgias de reconstrução, até serem adultos mas não as vão ter… Como profissionais de saúde nunca assistimos a nada semelhante.

Há dias saía uma notícia de um colectivo de médicos Israelitas que incitavam o seu governo a bombardear hospitais palestinianos.

Primum non nocere. Primeiro não fazer mal, ou princípio da não maleficência, o primeiro do juramento de Hipócrates. Onde estão os princípios éticos destes “médicos” que juraram respeitar e guardar a vida humana, independentemente do sexo, idade, religião ou contexto politico?

Podíamos ser nós a ter de trabalhar nestas condições… somos nós, todos!

Somos nós, seres humanos, a ter os nossos filhos sem acesso aos mais básicos cuidados de saúde ou a um final de vida digno.

Pelo acesso imediato a ajuda humanitária! Por uma tomada de posição política imediata! Por nós, agora ou nunca!