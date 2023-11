Democracias iliberais e justiça

Estamos numa época muito perigosa e de grande desinformação. Caminhamos para as democracias ditas iliberais, em que o poder de direita se concentra num homem que, aos poucos, toma conta do poder absoluto sem lhe chamar ditadura. Curiosamente, o poder judicial é aquele que mais sofre nesses regimes e é o principal alvo desses candidatos a ditadores disfarçados. É interessante que são todos de direita e são contra as liberdades cívicas mais básicas, invocando a degradação das sociedades. O nosso poder judicial que se cuide, porque podemos em breve cair no mesmo no nosso país. Não será a esquerda a implantá-lo, serão as forças que hipocritamente se indignam hoje contra quem põe em causa certas atitudes do Ministério Público ou dos tribunais comuns e supremos. Abram os olhos, porque, nas ditas democracias iliberais, a força está nas motosserras e nas pistolas e não no normal funcionamento da justiça. Veremos se o futuro não me vai dar razão.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

​Extrema-direita

Não aprecio a caracterização das políticas pelos termos direita e esquerda, bem como as respectivas subdivisões (moderadas e extremistas), mas vou usá-la para fácil entendimento, como refere Pacheco Pereira. Convocadas as nossas eleições legislativas para Março de 2024 e vivendo-se um contexto (nacional e internacional) ora de falhanço sucessivo de políticas liberais moderadas, ora de crescendo da extrema-direita, é importante (e até deveria ser inevitável) trazer esse confronto para a campanha eleitoral através de: 1. esclarecimento do programa político liberal como sendo a melhor opção de governança e respectivas metas a atingir para os eleitores premiarem ou penalizarem os (in)cumpridores nas próximas eleições; 2. debate intenso entre os políticos moderados e extremistas para verificar a (in)fiabilidade das respectivas ideologias políticas e expor os meros populistas; 3. revelação antecipada das coligações partidárias pós-legislativas e das áreas sujeitas à negociação. Para já, tenho um voto em branco a preencher.

Emanuel Carvalho, Lisboa

Despercebida isenção de IRS no OE2024

​A governamental proposta do OE2024 isenta de IRS, até ao limite de 4100 euros, as gratificações de balanço pagas por entidades que, em 2024 e em média, tenham aumentado as remunerações fixas em pelo menos 5%, ainda que o seu montante seja adicionado para efeitos de determinação da taxa de imposto a aplicar aos rendimentos sujeitos, nos termos do n.º 7 do artigo 22.º do Código do IRS. Em síntese, este insólito e paradoxal benefício fiscal complementa a vantagem daqueles que a sua normal remuneração foi aumentada em pelo menos cerca de 5% e que receberam uma gratificação de balanço, não sendo aplicável a qualquer parte da remuneração de quem, "culpado" por isso, não foi aumentado em idêntica percentagem e/ou nem recebeu essa específica remuneração. Tal discriminação – radicada na exclusiva isenção de imposto num tipo de remuneração com o mesmo meio de pagamento da regular remuneração, de arbitrária atribuição e sem cariz social ou de atracção que o justifique – não só é, evidentemente, injusta e irracional, como, eventualmente, também objecto de duvidosa constitucionalidade. O limite compreensível de benefício fiscal exclusivo pelo usufruto de gratificação de balanço está na consideração do respectivo montante como rendimento produzido no ano anterior, em que só metade do qual, nos termos do artigo 74.º do CIRS, concorrerá para determinar a taxa média a aplicar à totalidade do rendimento.

Contrastando com a adopção desta parcial e perversa medida fiscal, fica por orçamentar uma redução do rendimento colectável dos trabalhadores em geral, por exemplo, pela reposição da fórmula de cálculo da dedução específica que existiu até 2014, a qual, em 2024, a concretizar-se o valor do IAS em cerca de 510 euros, seria de cerca de 4406 euros, em substituição da actual (4104 euros), valor cristalizado, desnecessariamente na altura e prejudicialmente agora, pela Lei n.º 82-E/2014.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Vergonha humana

O que continua a acontecer no Alentejo é simplesmente vergonhoso, desumano e imoral. A exploração do próximo é algo que pensava não existir a este nível em Portugal, mas, infelizmente, estou profundamente errado. Já agora, gostava de saber, e para tal peço ajuda aos jornalistas, o que aconteceu aos que, há um ano, foram detidos em Odemira. A justiça tem de ser rápida a julgar e eficaz a condenar, quando for caso disso, pois é importante que quem pense vir a praticar um acto semelhante a estes tenha a certeza de que será condenado. Portugal não pode permitir que no seu território tais práticas sejam realizadas. A justiça tem de ser rápida e eficaz.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora