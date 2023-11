Brindar ao Natal e aos dias frios

Falta exactamente um mês para Natal e hoje servimos a primeira prenda aos nossos leitores: a já habitual Fugas inteiramente dedicada aos vinhos. Na edição em papel ou espalhados pelo site, temos vários trabalhos, assinados pelos nossos especialistas, que nos mostram como é vasto e fascinante o mundo dos vinhos.

Sugiro, desde logo, a reportagem do Pedro Garcias, que andou pelo Algarve à procura da Heptakilo, uma das castas míticas do mundo. Ou a viagem que a Alexandra Prado Coelho fez à Turquia de Erdogan, onde há quem salve vinhas velhas e venda vinho sem falar dele. Ou a entrevista da Ana Isabel Pereira a Ramón Heidinger, investigador em Microbiologia do Vinho há 24 anos e que nos explica com detalhe o que são as castas PIWI. Ou o quadro que o Edgardo Pacheco traça sobre o negócio do vinho em Portugal, que vive um momento de ebulição, com notícias frequentes de aquisições, concentrações e outras movimentações.

Porque é quase Natal, não faltam as habituais sugestões de compras de vinhos para levar à mesa natalícia ou para oferecer aos amigos e família.

Beba um copo connosco. Bom fim-de-semana e boas fugas!