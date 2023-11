Na minha já longa carreira médica, lembro-me de ter tido, há muitos anos, e num dia de serviço às Urgências, a seguinte resposta de uma colega quando defendi que deviam controlar o envio dos doentes para os hospitais, de modo a evitar a confusão e os atrasos no atendimento: "Não digas isso. Já viste alguém que precisasse de ser tratado num hospital e que não tenha sido?" Calei-me. Na verdade nunca tinha visto ninguém que precisasse de cuidados hospitalares e que não os tivesse obtido — havia sempre alguém atento que, perante a gravidade da situação clínica, conseguia providenciar os cuidados necessários com toda a brevidade.

Digo conseguia, pois aquilo que eu defendo relativamente ao controlo do envio dos doentes para consultas hospitalares e receção dos mesmos transformou-se numa burocracia imensa e sem sentido. Exceto talvez na diminuição da taxa de desemprego para secretariar essas tarefas e no aumento dos gastos com os programas informáticos. O mais grave, no entanto, é que se desmotivou qualquer interferência do pessoal de saúde nessa área, limitando-se este a passar a credencial, enquanto as marcações das consultas são feitas pelo secretariado.

Os doentes não são todos iguais. A gravidade das situações, ainda que na mesma patologia, é muito variável, e o envio e receção dos doentes não pode ser feita por simples ordem de chegada dos pedidos.

A este propósito, lembro-me sempre da enfermeira Isabel, que já era bastante idosa quando eu comecei a trabalhar na maternidade. Só fazia serviço nas admissões do serviço de urgência. Nessa altura, eu pensava com os meus botões que ela fazia muito pouco serviço de enfermagem. Recebia os processos e ia à sala de espera, que ficava a seis passos da sua secretária, chamar as utentes. Ocasionalmente, eu ouvia: "Esta senhora vai entrar já", e as reclamações das outras utentes: "Mas eu estava primeiro!" A resposta dela era calma e sempre no mesmo tom: "Eu disse que esta senhora tem de entrar, e vai entrar já."

Com o tempo, notei que quando ela fazia entrar uma senhora já, era mesmo para entrar já — a situação clínica era sempre complicada e a exigir uma atuação médica. Não era um trabalho de escriturária o que a enfermeira Isabel fazia, como na minha ingenuidade comecei por pensar, mas o seu olho clínico, de uma pessoa experiente, fazia com que muitas mulheres tivessem um atendimento mais atempado, não esperando pela sua vez, pela sua ordem de chegada, etc. Com esta conduta da enfermeira Isabel havia, sem dúvida, uma melhoria dos resultados para todos. Quando ela se reformou, comecei a ficar preocupada com as ordens de chegada, não fosse alguém estar à espera com uma situação grave e ter uma fila de casos efetivamente não urgentes à sua frente no atendimento de Urgência.

Recordo-me de um caso, por exemplo, em que fiz entrar uma grávida sem olhar à ordem de chegada. A sala estava cheia de gente e ela, muito grávida, caladinha, pálida, sentada num canto, com ar de sofrimento. Segurei-a pelo braço e fi-la entrar de imediato. Tratava-se de um caso de hipertonia uterina. A atuação urgente fez com que a mãe e a criança ficassem bem. Pergunto se o resultado seria o mesmo se ela tivesse aguardado caladinha pela sua vez.

Quem reclama 'já estou à espera há uma hora', normalmente, não está tão mal assim

Os doentes agudos, em geral, não reclamam — estão muito doentes e sem forças para reclamar. Quem reclama "já estou à espera há uma hora", normalmente, não está tão mal assim.

É pena que os centros de saúde não deem resposta a esse tipo de "urgência" não urgente, e que a falta de educação para a saúde permita a qualquer cidadão a inconsciência de se deslocar a uma Urgência Hospitalar certo de que tem todo o direito a fazê-lo, mas nenhum dever de entender que poderá estar a atrasar um tratamento verdadeiramente urgente a quem precise.

Sempre houve boas equipas de urgência; o importante é conseguirem chegar a elas os casos verdadeiramente urgentes.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico